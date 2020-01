On ne réalise pas toujours à quel point notre équilibre quotidien est fragile. Quand on est gâté par la vie, on n’imagine pas qu’elle peut basculer du tout au tout, en un instant. Marie Garnier a fait l’expérience d’un tragique chamboulement de sa vie. Marie aurait pu être une femme tout à fait banale, elle aurait pu ne jamais écrire, suivre une carrière commerciale avec brio, se marier, avoir des enfants… Mais la vie en a décidé autrement. En 1988, elle met au monde une enfant magnifique, désirée et choyée. Une enfant handicapée aussi. Un handicap que sa mère n’apprendra que quelques mois plus tard. Marie est une battante, elle ne cédera rien et fera tout pour assurer le bonheur de sa fille. Quitte à tout contrôler, quitte à tout perdre.

Son combat, elle le décrit avec délicatesse. Son combat, qui a évolué au cours des années, elle le doit à sa fille tout autant qu’à elle-même. Assurer leur bonheur à toutes les deux, sans culpabiliser. C’est cette ambivalence entre sa vie de femme et sa vie de mère que Marie nous livre dans cet émouvant témoignage.

« Le nid des papillons » de Marie Garnier Ed. Baudelaire 13 euros