Le nageur handicapé Philippe Croizon en passe de rallier la Jordanie depuis l’Egypte

Le nageur français quadruple amputé Philippe Croizon s’est jeté à l’eau jeudi matin pour tenter de rallier à la nage la Jordanie en traversant la mer Rouge au départ de la station balnéaire égyptienne de Taba jusqu’au port jordanien d’Aqaba, a annoncé son équipe. Cette épreuve constitue l’un des défis intercontinentaux pour relier à la nage, en compagnie de son compatriote, le nageur valide Arnaud Chassery, les cinq continents (Océanie, Asie, Afrique, Europe, Amérique) entre les mois de mai et août à travers passes et détroits.

Partis vers 08H30 locales (06H30 GMT) de la station balnéaire de Taba, les les deux hommes étaient attendus plus de 13 heures plus tard à Aqaba, selon un porte-parole des organisateurs. “Il est dans l’eau, les conditions sont bonnes, Tout va bien”, a dit Marcel Goujon. La traversée, prévue initialement le 15 juin, a été reportée au 21 juin en raison des conditions météorologiques. Philippe Croizon, 43 ans, est équipé de prothèses de jambes avec palmes, Il avait été terrassé par plusieurs décharges de 20.000 volts en mars 1994, victime d’un arc électrique entre lui et une ligne à haute tension, alors qu’il démontait une antenne de télévision. La gravité de ses blessures l’avait condamné à la quadruple amputation.

Avec son projet “Nager au-delà des frontières”, Philippe Croizon, devenu célèbre en 2010 en signant la première traversée de la Manche d’un quadruple amputé, a entrepris de relier symboliquement les cinq continents, afin de poser “un acte égalitaire de paix, de solidarité et de partage avec tous les hommes valides et invalides”. En mai, il a relié à la nage Océanie et Asie, entre Papouasie-Nouvelle Guinée et Indonésie.