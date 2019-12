Le nageur handicapé Croizon compte relier vendredi l’Afrique à l’Asie

Le nageur français Philippe Croizon, privé de ses bras et jambes depuis un accident en 1994 et qui a entrepris de relier les cinq continents à la nage, compte passer de l’Afrique à l’Asie vendredi en traversant les 25 km qui séparent la station balnéaire égyptienne de Taba et le port jordanien d’Aqaba, a-t-il indiqué lundi à Amman.

“On va faire la traversée Afrique-Asie vendredi si tout va bien et si nous obtenons le feu vert des autorités égyptiennes”, a-t-il déclaré lors d’une conférence de presse, précisant que le gouvernement français travaillait “actuellement à ce que l’on puisse avoir cette autorisation”. “Je devrais quitter Taba pour Aqaba tôt le matin (03h00 GMT). Cela pourrait prendre de 12 à 14 heures”, a détaillé le nageur, qui réalisera cet exploit équipé de prothèses de palmes fixées aux cuisses. “Les principales difficultés vont être le vent, les courants, le fatigue et les requins qui, j’espère, n’auront pas faim cette fois-ci”, a-t-il plaisanté.

“Nous ne serons pas deux nageurs (le nageur de fond Arnaud Chassery, 34 ans, et lui), mais cinq, car il y a trois Jordaniens également dans une situation de handicap qui finiront la traversée avec nous”, a-t-il ajouté, expliquant réaliser ce défi “pour montrer que les personnes handicapées ne sont pas inutiles pour la société, au contraire, elles ont des richesses”.

“Je sais que la situation n’est pas stable en Egypte, a-t-il aussi reconnu. Mais il fallait y aller, on ne peut pas arrêter le programme après 18 mois d’entraînement pour relier les cinq continents a la nage”.

Avec son projet “Nager au-delà des frontières”, Philippe Croizon, 43 ans, devenu célèbre en 2010 en signant la première traversée de la Manche d’un quadruple amputé, a entrepris de relier symboliquement les cinq continents, afin de poser “un acte égalitaire de paix, de solidarité et de partage avec tous les hommes valides et invalides”. En mai, il a relié à la nage Océanie et Asie, entre Papouasie-Nouvelle Guinée et Indonésie.

