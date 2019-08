Le muséotouch d’Erasme retient l’attention du ministère de la culture

Au sein de son laboratoire Museolab, le Centre Erasme* invente, expérimente et valide les technologies numériques qui pourront améliorer l’expérience de visite d’un musée, qui permettront de mieux interagir et mieux comprendre le propos d’une exposition ou de créer de nouveaux liens avec le public. Les interfaces tactiles, l’immersion des utilisateurs dans des dispositifs qui permettent d’interagir avec le corps ou l’internet des objets, sont quelques-unes des possibilités offertes aux musées et particulièrement au futur Musée des Confluences qui ouvrira ses portes en 2014.

Innovations numériques



Le Muséolab est unique en France. Il a d’ailleurs reçu de nombreuses visites et collabore avec des institutions comme la Cité des Sciences, le Louvre et le Louvre Lens, le Muséum de Toulouse et ses travaux ont fait l’objet de publication au Québec, en Norvège. En 2009, Erasme a aussi présenté ses expérimentations à Paris, à l’occasion de la Semaine de l’innovation numérique, celles-ci relevant également des domaines de l’éducation et du social avec le cartable en ligne pour développer les usages d’Internet à l’école ou le Webnapperon pour le maintien à domicile des personnes âgées. Ce travail qui intéresse musées et laboratoires de recherches est aujourd’hui reconnu et une de ses applications, le Museotouch, a été retenue par le Ministère de la culture, dans le cadre de l’appel à projet « Services culturels numériques innovants 2010» du ministère de la Culture.

Dispositifs interactifs tactiles



L’explorateur Museotouch est une application libre destinée à intégrer des dispositifs interactifs tactiles multipoints (multitouch, sélection avec plusieurs doigts à la fois). Utilisée dans le cadre muséal, cette application permettra aux visiteurs d’explorer un corpus important d’objets de collection et d’effectuer des recherches et des regroupements selon différents critères (chronologiques, géographiques, systématiques, disciplinaires…). Les utilisateurs peuvent également sélectionner des objets et les trans-férer sur une application pour téléphone mobile ou assistant personnel. Il sera possible de l’adapter à tout type de collections, et l’enrichissement ou la mise à jour des contenus seront réalisables en interne par les équipes des musées. Le test sera réalisé sur un corpus d’au moins mille pièces issues des collections du Musée des Confluences (sciences humaines, sciences de la vie et de la terre, sciences et techniques) et sur celles des musées gallo-romains de Saint-Romain-en-Gal et de Lyon-Fourvière.

* Le centre Erasme est un service crée par le Conseil général du Rhône. Il a pour mission d’expérimenter les usages innovants des technologies de l’information et de la communication.

