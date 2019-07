Le musée Pierre Cardin par le toucher à Saint-Ouen

Dimanche 20 novembre à 14h, l’office de tourisme de Saint-Ouen propose une visite adaptée du musée Pierre Cardin pour un public déficient visuel: « Le musée Pierre Cardin par le toucher ».

Visite du musée Pierre Cardin adaptée pour un public déficient visuel et découverte de 60 ans de créations : mode, accessoires et meubles.

Approche tactile des modèles les plus emblématiques : depuis ceux réalisés pour Christian Dior dans les années 40, jusqu’aux créations des années 2000 en passant par la période Cosmos des années 1965-1975.

La conservatrice Renée Taponier permettra aux participants de toucher certains modèles ainsi que le mobilier dessiné par le couturier.

Informations pratiques :

Tarif : 5 euros par personne

Nombre de places limité, sur inscription à l’office de tourisme : infos@st-ouen-tourisme.com – 01 40 11 77 36

(le lieu de rendez-vous est dévoilé au moment de l’inscription)

www.st-ouen-tourisme.com