Le Musée Gallo-romain de Lyon: un patrimoine accessible à tous

Pour la 26e édition des Journées Européennes du Patrimoine, le Musée gallo-romain de Lyon Fourvière présente une programmation culturelle riche et diversifiée incluant partenariats et propositions artistiques variés. Cette année le thème « Un patrimoine accessible à tous » répondra à la mission fixée par le Ministère de la Culture et de la Communication, telle que l’a définie André Malraux, afin de « Rendre accessibles les œuvres capitales de l’humanité au plus grand nombre » et « assurer la plus vaste audience à notre patrimoine culturel ». Ainsi, les activités et animations proposées permettront l’accès aux collections du musée et au site archéologique à tout type de public. L’accent est mis sur l’accessibilité du patrimoine aux personnes handicapées, et de manière plus large, aux personnes éloignées de l’offre culturelle.

Le Musée vous ouvre ses portes et vous accueille de manière continue le samedi 19 et le dimanche 20 septembre 2009, de 10h à 18h. L’occasion de rencontrer nos médiateurs et de d’échanger avec eux dans une ambiance conviviale.

– « Meurtre à Lugdunum »: Téléchargez cette enquête sur votre lecteur MP3 ou votre téléphone portable !Nous vous invitons à mener une enquête surprenante dans la cité de Lyon il y a 2000 ans ! Un meurtre et un vol ont été commis dans la cité romaine, aidez-nous à retrouver le coupable en parcourant les collections. N’hésitez pas à utiliser vos lecteurs MP3 ou téléphones portables: l’histoire est téléchargeable sur le site internet www.musees-gallo-romains.comIl s’agit de la restitution des travaux menés au cours de l’année passée avec les enfants de l’accompagnement scolaire du Secours Catholique. Cette histoire a été imaginée par Adem, Oujdanne, Fetta, Kahina et Mehdi, âgés de 9 à 14 ans et enregistrée avec l’aide de Julien Grosjean, musicien. Renseignements : Pour tous, dimanche 20 uniquement : de 10h à 16h

– Ligne Blanche : spectacle en français oral et Langue des Signes FrançaiseUn spectacle bilingue en français oral et Langue des Signes Française (LSF) pour questionner le rapport que les entendants et les sourds ont avec leur langue, pour provoquer la confrontation entre LSF, la parole, l’écrit, le silence et l’image. “Théâtre Seuil” : un espace intermédiaire entre le dedans et le dehors, une vitrine frontière à travers laquelle l’entendant devient sourd.Renseignements : Pour un public de spectateurs entendants et sourds, samedi à 14h et 16h30

– Atelier “Prends mon handicap” : Les membres de l’Association Amitiés des déficients visuels ainsi que les médiateurs culturels du musée vous accueillent et vous proposent de croiser vos approches des collections.Renseignements : Pour tous, samedi : de 10h à 12h et de 14h à 17h, dimanche : de 10h à 12h

– Atelier “Construis Lugdunum”atelier maquette : reconnaître les monuments d’une ville romaine, faire les maquettes de ces monuments et les replacer sur le plan de Lugdunum. Monter la maquette de l’amphithéâtre.Renseignements : Pour tous, samedi : à 10h et 14h, dimanche à 10h

– Atelier “Reconnais les divinités romaines” : Un atelier modelage pour apprendre à reconnaître les divinités à leurs attributs. En co-médiation avec une plasticienne, Fabienne AMIEL.Renseignements : Pour tous, à 10h et 14h, samedi 19 et dimanche 20, durée 2h – réservation au 04 72 38 81 91 ou à reservation.fourviere@rhone.fr, places limitées

– Visite avec un archéologue : présentation des fouilles menées sur le site archéologique pour favoriser l’accès à l’actualité de l’archéologie, faite par Benjamin CLEMENT, archéologueRenseignements : Pour tous, samedi 19 de 10h00 à 12h30 et de 13h30 à 17h

– Spectacle dans l’Odéon avec Bolibalzac : joué par le groupe Bolibalzac, constitué par les élèves du Collège Honoré de Balzac de Vénissieux. Le collège Honoré de Balzac s’investit depuis plusieurs années dans le projet culturel et solidaire à Vénissieux : “Le vent des Andes sur les moulins du quartier… ou ouvrir les frontières du quartier” pour faire vivre le quartier autour de la réussite des jeunes. Ce projet a obtenu le label de l’Unesco en 2008 pour ses actions solidaires en Bolivie et la revalorisation d’un patrimoine immatériel, celui des Indiens de Bolivie. Le groupe Bolibalzac constitué par les élèves du Collège Honoré de Balzac de Vénissieux, vous propose un concert de musique accompagné de danses andines et afro-boliviennesRenseignements : Pour tous, dimanche 20 à 16h

Renseignements : Musée gallo-romain de Lyon Fourvière 04 72 38 49 30