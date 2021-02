Le musée et les jardins de Souvigny accessibles

Ecouter article Ecouter article





Le musée de Souvigny vient d’inaugurer le matériel de visite adapté aux personnes déficientes visuelles. Il propose un audioguide et un carnet de dessins en relief et en caractères agrandis à la fois pour la visite du musée et celle des jardins.

Le musée et jardins de Souvigny au bout des doigts pour les déficients visuels, c’est désormais possible grâce au soutien du Fonds Social Européen, du Secrétariat d’État au Tourisme, des Conseils Régionaux Auvergne, Bourgogne et Midi-Pyrénées ainsi que de la Caisse d’Épargne. Cette adaptation permet au public handicapé visuel de découvrir la colonne du zodiaque, le trésor monétaire, la frise monumentale ainsi que les jardins du musée. Un parcours sensoriel

audio-guidé avec commentaires audio-descriptifs permet d’appréhender la ville et son histoire. Des carnets d’aide à la visite présentent des dessins en relief et en couleurs contrastées. Ces outils ont été réalisés en collaboration avec l’association Braille & Culture. Créée en 1990 et basée dans le Puy-de-Dôme, elle compte à son actif plus d’une centaine d’initiatives dans ce domaine. Parmi-elles, le projet « Massif Central au bout des doigts » a pour principal objectif la constitution d’un réseau de sites patrimoniaux adaptés à l’accueil des publics déficients visuels. Parce qu’on ne voit pas qu’avec les yeux, Braille & Culture s’engage à adapter les plus beaux sites régionaux et nationaux en transformant les aspects visuels en notions tactiles, olfactives et auditives. Grâce aux efforts fournis, Souvigny pourra désormais accueillir toute personne désireuse de découvrir le patrimoine archéologique, monumental et ethnologique présenté au musée.