Le Musée du Quai Branly et la Mutuelle Intégrance s’associent pour rendre la culture accessiblé à tous

Soucieux de garantir l’égalité des droits et des chances et la participation citoyenne des personnes en situation de handicap, la Mutuelle Intégrance et le musée du Quai Branly poursuivent la mise en place d’initiatives exemplaires. Jusqu’au 24 juillet des visites guidées organisées pour tous les publics et tous les handicaps auront lieu dans le cadre de l’Exposition Dogon.

Dogon : une culture extraordinaire

Depuis le 5 avril 2011, le musée du quai Branly présente l’histoire de l’art et de la culture dogon. Avec près de 350 oeuvres exceptionnelles, c’est plus de dix siècles d’histoire des peuplements, des influences culturelles et ar­tistiques qui sont ainsi parcourus. Masques, peintures, statues ainsi que de nombreux objets de culte et de la vie quotidienne issus de collections du monde entier sont exposés jusqu’au 24 juillet 2011.

Des initiatives exemplaires

Soucieux de garantir l’égalité des droits et des chances et la participation citoyenne des personnes en situation de handicap, la Mutuelle Intégrance et le musée du quai Branly s’associent pour rendre la culture accessible à tous. Dans le cadre de son parrainage avec le musée, Intégrance a participé en 2010 à la rénovation de la table tactile d’orientation permettant au public non-voyant de se repérer dans le jardin et ses abords. Cette année, elle met à disposition des visiteurs malvoyants et non-voyants un livret en braille pour les visites guidées de l’exposition Dogon.

Des visites guidées de Dogon sont organisées pour tous les publics et tous les handicaps.

samedi 25 juin 2011 – 14h00.

samedi 16 juillet 2011 – 14h00.

Une vidéo d’introduction en LSF est proposée au début du parcours de l’exposition. Des boucles à induction magnétique sont disponibles pour les personnes en situation de handicap auditif. Les programmes audiovisuels sont adaptés à ces dispositifs.

À noter : l’entrée est gratuite pour les visiteurs handicapés et leur accompagnant.

Pus d’informations sur :