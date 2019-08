Le musée du quai Branly entre en maison de retraite

Le groupe de maisons de retraite Medica vient de signer un partenariat avec le musée du quai Branly. Cet accord prévoit, sur une année, le prêt successif à la résidence MAPI Saint Simon (Paris 20ème) de trois fac-similés d’oeuvres appartenant aux collections du musée. Ceci, dans le but de favoriser l’accès à la culture pour les personnes âgées dépendantes.

L’accès à la culture participe à l’intégration de la personne âgée à la vie de la cité et à son ouverture vers le monde extérieur. Ce partenariat avec le musée du quai Branly a été conclu en ce sens, afin de permettre aux résidants de la MAPI – des personnes âgées dépendantes qui ne peuvent plus se rendre au musée – d’avoir accès à des objets du musée via leur fac-similé, et à la connaissance du contenu culturel qui s’y rattache.

Les aînés auront ainsi la possibilité d’une double ouverture vers l’extérieur : en découvrant les collections du musée du quai Branly, d’une part, et en s’ouvrant aux arts et civilisation d’Afrique, d’Asie, d’Océanie et des Amériques, d’autre part. Cette expérience vise bien entendu à les enrichir, à susciter leur curiosité, à stimuler leurs capacités intellectuelles, à favoriser leur ouverture d’esprit et doit permettre non seulement de créer de nouveaux échanges entre eux, mais également avec les personnels de la structure.

Expositions successives des trois fac-similés du 16 janvier au 2 octobre 2010

Trois fac-similés des collections du musée du quai Branly seront exposés à la MAPI Saint Simon :

• Entre le 16 janvier et le 10 avril 2010, Statue de gardien de reliquaire (Gabon).

• Du 10 avril au 3 juillet 2010, Sculpture anthropomorphe Tiki (Iles Marquises).

• Du 3 juillet au 2 octobre 2010, Masque d’exorcisme Kattadi, Nagarassaya (Sri Lanka).

Naturellement, comme il s’agit de fac-similés, les oeuvres présentées peuvent être touchées par les résidants. Certains d’entre eux étant en effet malvoyants, avec une vision réduite ou floue, le fait de pouvoir toucher l’oeuvre permet, avec un autre sens que le regard, d’entrer en contact avec l’objet, d’imaginer la rencontre entre deux volumes, …. (source Senior-Actu)