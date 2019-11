Le mouvement des personnes handicapées veut la liberté de circulation

Du 27 au 29 mai, la 15ème Assemblée générale annuelle du Forum européen des Personnes Handicapées (FEPH) a réuni, à Budapest, la totalité du Mouvement des Personnes Handicapées. Parmi tous les sujets importants qui ont été abordés, les 200 participants à l’AG se sont concentrés sur la liberté de circulation de l’ensemble des personnes handicapées.

« Collaboration, consultation et participation – les fondements d’une société démocratique, les fondements de l’Europe ! En ces temps difficiles, les gouvernements ne doivent pas oublier de nous associer à toutes les décisions qui nous concernent : Rien pour nous sans nous. » A rappelé Yannis Vardakastanis, Président du FEPH. Ce message, a-t-il dit, fait partie des messages forts qui doivent ressortir de cette assemblée générale.

La liberté de circulation des personnes handicapées était le second point important de discussion. L’Union européenne affirme garantir la liberté de circulation à tous ses citoyens. Cependant, les personnes handicapées sont toujours confrontées à des difficultés majeures lorsqu’elles voyagent ou vont étudier, travailler et vivre dans un autre pays européen. Le Mouvement des Personnes Handicapées a débattu de ce point et a proposé des mesures nécessaires pour veiller à ce que l’UE améliore les conditions de vie des personnes en situation de handicap. L’importante question de l’accessibilité pour tous a été examinée du point de vue des droits de l’homme : Rodolfo Cattani, Membre Exécutif du FEPH, a souligné : « Les personnes handicapées ont divers besoins liés à la diversité de l’accessibilité. Ces besoins ne sont pas universels. Mais les droits, en revanche, le sont. Et personne ne peut jouir de droits de l’homme auxquels ils n’ont pas accès. »

> L’Acte européen sur l’Accessibilité

L’accessibilité totale requiert un Acte européen contraignant sur l’Accessibilité. De manière générale, la problématique de l’accessibilité est vitale car elle est essentielle à la participation des personnes handicapées à la société. Pour cette raison, un séminaire consacré à l’accessibilité et à la législation européenne actuelle a été organisé en collaboration avec la Hungarian Public Foundation for the Equal Opportunities of Persons with Disabilities (Fondation publique hongroise pour l’Égalité des Chances des Personnes Handicapées). À ce propos, la Commission européenne présentera, en 2012, un Acte européen sur l’Accessibilité qui définira un cadre général pour l’accessibilité en matière de biens et de services. La seule méthode acceptable à suivre pour préparer ce texte consiste à inclure et à écouter le Mouvement des Personnes Handicapées.

Le Mouvement des Personnes Handicapées souhaite que l’Acte européen sur l’Accessibilité revête la forme d’une Directive. Cette directive montrerait clairement la nécessité de l’accessibilité aux secteurs concernés tout en laissant aux États membres une marge de manœuvre suffisante pour prendre en compte leurs particularités nationales.

La carte européenne de mobilité constituerait un autre outil permettant d’améliorer réellement la liberté de circulation. Elle faciliterait les voyages entre les États membres car le titulaire de cette carte bénéficierait du même statut et des mêmes allocations partout en Europe.

>Crise : personnes handicapées en première ligne

Nous sommes sévèrement touchés par la crise en Europe. Les mesures d’austérité font naître aujourd’hui des situations alarmantes pour les personnes handicapées. Yannis Vardakastanis a affirmé avec force « Nous ne sommes pas responsables de cette crise et le Mouvement des Personnes Handicapées se battra pour veiller à ce que les 80 millions de personnes handicapées d’Europe ne soient pas les premières à en payer le prix ! »