“Le Mois de l’Autre” revient en mars !

Voilà cinq ans, la Région Alsace et l’académie de Strasbourg décidaient de conjuguer leurs efforts et de faire du mois de mars, en Alsace, « Le Mois de l’Autre ».

Créée à la suite d’actes racistes et antisémites qui avaient profondément marqués les esprits, l’opération visait à sensibiliser les lycéens et apprentis de la région au respect de l’Autre dans ses différences, qu’elles soient sociales, culturelles, religieuses, ethniques, qu’elles soient liées au sexe ou à un handicap.

En ce mois de mars 2009, le Mois de l’Autre connaîtra sa cinquième édition. Il a toujours pour objectif de développer l’éducation et la sensibilisation des jeunes à la tolérance, au respect, au civisme et à la lutte contre toute forme de racisme, d’intégrisme, d’antisémitisme et de xénophobie.

Son principe est de mettre à la disposition des lycées et des CFA d’Alsace un catalogue d’actions proposées par des associations régionales et de susciter des projets autonomes sur le respect et la tolérance.

A titre d’exemples, parmi les 36 actions proposées cette année :

●Rencontre-débat sur le thème « L’immigration, ce n’est pas nouveau ! » proposée par le Comité de liaison d’associations pour la promotion des immigrés en Alsace.

●Rencontre-débat sur le thème « Questions d’homophobie » proposée par l’association David et Jonathan.

●Théâtre-Forum sur le thème « Rester soi avec les autres » proposé par le Théâtre du Potimarron.

●Création artistique avec une initiation au slam et jeux d’écriture, proposée par l’Association Old School.

●Animation sur le thème « La planète, terre de diversité et d’inégalités », proposée par le Comité Catholique contre la Faim et pour le Développement.

Ces projets doivent permettre aux élèves de prendre le temps de s’arrêter pour découvrir « l’Autre », d’apprendre à se reconnaître mutuellement afin de mieux vivre ensemble, dans le respect des différences de chacun.

Depuis 2005, la mobilisation dans les établissements scolaires est passée de 5 000 à 16 000 jeunes et de 133 à 275 actions menées !

Au total, près de 50 000 jeunes auront été sensibilisés à l’Autre depuis 4 ans.

Point d’orgue de la manifestation, les Rencontres régionales du Mois de l’Autre réuniront le 2 avril à Colmar quelque 1000 lycéens et apprentis. Ils viendront partager leur vécu des actions menées, échanger, débattre et présenter ce qu’ils auront produit au cours de ce mois. Ils auront également l’opportunité de dialoguer avec une cinquantaine de jeunes venant de Pologne, République Tchèque, Allemagne, Grande-Bretagne et Autriche qui ont choisi de s’associer à cette initiative alsacienne.