Le ministère de l’Éducation nationale recrute

Travailler à l’Éducation nationale avec un handicap ? Une situation qui semble pour beaucoup impossible, et pourtant…

Pour lutter contre les a priori et réaffirmer son engagement en faveur de l’insertion des travailleurs handicapés, le ministère de l’Éducation nationale lance une campagne de recrutement pour la rentrée 2010.

Rencontre avec Josette Théophile, directrice générale des ressources humaines du ministère de l’Éducation nationale et du ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche.

Quels sont les objectifs du ministère de l’Éducation nationale en matière d’insertion des personnes handicapées ?

L’emploi des personnes handicapées est une priorité pour nous. En signant la convention avec FIPHFP (Fonds pour l’Insertion des Personnes Handicapées dans la Fonction Publique) en 2009, nous avons mis en place un plan pluriannuel d’insertion des personnes handicapées, qui fixe des objectifs ambitieux en matière de recrutement, d’aménagement des postes de travail, de formation et de sensibilisation. Nous avons également lancé une grande campagne de communication qui s’inscrit dans ce cadre.

Pour quels métiers recrutez-vous ?

En 2010, 759 postes sont ouverts sur tout le territoire français et concernent toutes les catégories d’emploi :

• 501 postes d’enseignants, d’éducation et d’orientation : professeurs des écoles, conseillers principaux d’éducation, conseillers d’orientation psychologues…

• 258 postes administratifs, techniques, de service social et de santé : adjoints administratifs, attachés d’administration, infirmiers…

Quelles actions sont menées pour accompagner l’insertion ou le maintien dans l’emploi des personnes handicapées ?

Nous mettons en place un accompagnement au plus près des besoins de chacun pour assurer l’exercice de son métier en toute autonomie. L’objectif est de faciliter l’accès à l’emploi, de favoriser son exercice dans la durée, de permettre au personnel de progresser et de bénéficier de formations adaptées à ses besoins.

Ces mesures peuvent concerner les aménagements de postes (adaptation ou achat de machines, accompagnement humain), le droit au temps partiel, la priorité pour les mutations, des conditions spécifiques de départ en retraite, une bonification des chèques vacances, etc.

Quel est le but de la campagne de communication menée par le ministère de l’Éducation nationale ?

Nous sommes convaincus que toutes les compétences ont leur chance au ministère de l’Éducation nationale et nous souhaitons le faire savoir ! Cette campagne de communication est l’occasion pour le ministère de réaffirmer sa mobilisation et son principe d’égalité de traitement à l’égard de tous les candidats et, en l’occurrence, ceux qui sont en situation de handicap. Elle s’articule autour d’un dispositif presse – dans des quotidiens nationaux et des titres spécialisés en matière de handicap – et web. Ce dispositif est également une opportunité pour renforcer en interne la solidarité et l’ouverture à la différence.

TEMOIGNAGE Tahar, secrétaire administratif à l’administration centrale du ministère de l’Éducation nationale, nous fait part de son expérience : “Non-voyant depuis l’âge de 5 ans, et après avoir suivi des études universitaires, j’ai découvert l’informatique il y a environ une dizaine d’années. Je m’occupe du détachement des professeurs de mathématiques et j’anime la cellule téléphonique qui accompagne les nouveaux lauréats de concours (stagiaires) en cours d’affectation et réponds à leurs questions. J’utilise pour travailler une synthèse vocale nommée Jaws, qui me traduit de manière sonore tout ce qui est affiché à l’écran, mais aussi de manière tactile grâce à une plage en braille Braillewindow. Pour prendre connaissance des dossiers dont j’ai la charge, j’utilise un scanner que je pilote par le logiciel Open Book. Ces outils me permettent d’utiliser tous les programmes de Windows. Une formation solide et adaptée, que j’ai pu suivre en 1996, m’a permis d’être immédiatement opérationnel à mon poste.”

En pratique : les modalités de recrutement

Le recrutement des personnes en situation de handicap se fait après une sélection sur dossier et un entretien.

Les candidats doivent envoyer un dossier à la direction des ressources humaines de l’académie souhaitée. Il est possible de présenter des demandes dans plusieurs académies. Le dossier doit être constitué d’une lettre de motivation, d’un curriculum vitae détaillé, de la photocopie des diplômes et du justificatif attestant du handicap. Pour les candidats dont les dossiers sont retenus, un entretien est alors organisé.

Pour les candidats sélectionnés, le contrat est passé pour une période d’un an (deux ans pour les conseillers d’orientation psychologues).

À l’issue du contrat, un entretien est organisé avec un jury et la titularisation est prononcée si la personne a fait la preuve de ses compétences professionnelles durant cette période probatoire.

Pour en savoir plus sur les postes disponibles et les conditions de recrutement, rendez-vous sur :