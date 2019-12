Le Médiateur, nécessité ou alibi ?

Pour la deuxième édition des Assises de la Médiation publique et privée, le Médiateur de la République et le Centre de Médiation et d’arbitrage de la ville de Paris ont souhaité se pencher sur les succès de la médiation : les raisons de son expansion et de sa diversification dans tous types de conflits : commerciaux, politiques, sociétaux mais également sur les risques inhérents à cette réussite, notamment en matière de crédibilité et d’indépendance des médiateurs.

La médiation, présentée comme une solution alternative, remplit-t-elle une mission par défaut, missions que devraient assurer d’autres services, organismes ?

Fait elle figure d’alibi, de réponse à l’impasse du politique, de solution lorsque les responsables se défaussent de leurs responsabilité et veulent faire « taire » le conflit ?

Est-elle le symptôme d’une société en manque d’écoute, qui ne sait plus gérer le conflit ?

Y-a -t il trop de médiateurs ?

Gratuit et ouvert à tous, cet évènement réunira sur une matinée, en autres personnalités, Jean-Claude MAILLY, Secrétaire général de Force Ouvrière, René RICOL, ancien Médiateur du crédit, ainsi que des représentants du monde politique, judiciaire, économique, du service public et de la sphère privée avec la présence de Michèle ALLIOT-MARIE, Garde des Sceaux, Ministre de la Justice qui conclura les débats.

Deuxièmes Assises de la Médiation Publique et Privée

Colloque organisé par le Médiateur de la République et le CMAP – 19 janvier 2010