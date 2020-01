Le manganèse dans l’eau nuit au développement cognitif chez l’enfant

Selon une recherche de Maryse Bouchard, chercheur au Département de santé environnementale et santé au travail de l’Université de Montréal et au CHU Sainte-Justine, le manganèse dans l’eau potable provenant des nappes phréatiques est associé à des problèmes de développement intellectuel chez les enfants.

Jusqu’à aujourd’hui, les chercheurs se sont très peu intéressés au manganèse parce que nous en avons besoin pour vivre et qu’il est réputé peu dangereux à faible concentration. Mais cette situation pourrait changer. « Nous en absorbons par notre nourriture et le corps régule sa concentration dans l’organisme. Mais à forte dose, il devient neurotoxique et cause des troubles semblables à la maladie de Parkinson: désordre moteur, déficit de mémoire, et symptômes dépressifs », explique Maryse Bouchard. Ces effets neurotoxiques du manganèse sont bien connus en milieu de travail, où l’exposition se fait à des particules inhalables de manganèse. Or, certaines zones géographiques ont des concentrations élevées de Mn dans les aquifères. Pourtant, on ignore tout des conséquences que peut avoir cette forme d’exposition, particulièrement chez les enfants, qui sont souvent plus vulnérables à l’exposition aux substances neurotoxiques (comme c’est le cas pour le plomb et le mercure).

Déficit cognitif

Maryse Bouchard a donc réalisé la première étude à porter à la fois sur des enfants et sur des concentrations de manganèse dans l’eau potable considérées comme acceptables.

Son échantillon était composé de 362 enfants âgés de 6 à 13 ans et venant de huit municipalités choisies en fonction de concentrations variées de manganèse dans leur réseau d’aqueduc. Ce métal est présent de façon naturelle dans l’eau de source souterraine et la teneur de l’eau en manganèse varie en fonction de la composition des couches géologiques.

Les chercheurs ont notés des effets à des concentrations bien inférieures à 200 microgrammes par litre, ce qui est sous le seuil de 400 microgrammes établi par l’OMS comme étant sécuritaire et à celui de 300 microgrammes déterminé par les services de santé américains.

Différentes mesures cognitives et comportementales ont été effectuées auprès des enfants : QI, mémoire, attention, motricité, impulsivité et dextérité.

Les résultats indiquent que plus l’exposition au manganèse est élevée, plus les enfants éprouvent des problèmes de coordination motrice et de mémoire à court et à long terme. Pour le QI non verbal, un écart de 6,6 points est observé aux deux extrémités de l’échantillon, au détriment, bien sûr, des enfants exposés aux concentrations les plus grandes.