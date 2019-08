« Le maintien dans l’emploi est un axe majeur de notre politique RH »

François Seille est pilote national de la mission handicap de Simply Market.

Comment le thème du handicap est-il envisagé au sein de l’entreprise Simply Market ?

La question du handicap fait partie intégrante de notre politique de ressources humaines. Elle correspond aux valeurs auxquelles nous adhérons, notamment la diversité et l’équité.

Comment s’organise la mission handicap de Simply Market ?

Notre premier accord national relatif au handicap a été signé en 2001, lorsque Simply Market est devenu une structure nationale. Aujourd’hui nous en sommes à notre 5e accord, qui a été signé pour la période 2013-2016. Nous avons découpé notre zone d’activité commerciale en douze territoires commerciaux, répartis en trois grandes « régions » dont chacune doit remplir des objectifs fixés au préalable par les accords en cours.

– Le recrutement est notre axe prioritaire. Notre objectif est d’embaucher sur chaque région entre 2013 et 2016 – durée pour laquelle court notre dernier accord – au moins 20 nouveaux collaborateurs en situation de handicap, soit 90 au total. Il s’agit d’un objectif d’embauche en CDI, et non en CDD, afin de permettre une insertion professionnelle durable. Nous souhaitons également recruter 16 alternants dans chaque région (soit 48 en tout), là aussi dans une perspective durable puisque 40% d’entre eux devront embauchés à l’issue de leur contrat.

– Le maintien dans l’emploi est un autre axe majeur de notre politique avec un accompagnement global des travailleurs handicapés. Tout est mis en œuvre pour compenser au mieux chaque type de handicap, notamment à travers une adaptation de poste avec intervention d’un ergonome, mais aussi une adaptation si besoin du véhicule du salarié, une aide financière pour adapter son logement s’il souhaite se rapprocher de son lieu de travail, ou encore une participation aux frais engagés dans l’achat d’un équipement personnel, tel qu’une prothèse par exemple. Et lorsqu’une compensation n’est pas suffisante pour permettre un maintien dans l’emploi, nous mettons tout en œuvre pour éviter au salarié de perdre pied avec l’emploi : nous lui proposons un bilan professionnel et une formation sur un nouveau métier, même si ses projets ne correspondent pas aux activités de notre entreprise. Une de nos hôtesses de caisse s’est ainsi reconvertie en devenant dessinatrice. Aujourd’hui 70% de notre budget national pour la mission handicap est consacré au maintien dans l’emploi.

– Nous menons par ailleurs des actions de sensibilisation sur tous les périmètres de l’entreprise. Après la signature de chaque accord, je me rends – en tant que responsable mission handicap – sur les bassins d’emploi des douze territoires commerciaux de Simply Market, afin d’organiser des « réunions partenaires » auprès des responsables d’établissements. Je leur fais connaître nos nouveaux engagements et je réponds à leurs questions. Les autres collaborateurs reçoivent régulièrement une newsletter comprenant des informations sur la mission handicap, des chiffres clefs et des témoignages de salariés handicapés. L’idée étant de leur montrer ce qui est possible, et de rassurer ceux qui sont en situation de handicap pour qu’ils n’aient pas de crainte à dévoiler leurs difficultés.

Comment se situe Simply Market par rapport au taux légal d’emploi de travailleurs handicapés ?

Nous n’avons pas encore les chiffres définitifs pour 2013, mais à fin 2012, nous étions à 5,49%, avec 750 salariés reconnus travailleurs handicapés (en CDI) sur 13 500 au total. L’objectif est d’atteindre les 6% le plus rapidement possible, à priori en 2014, et de ne plus descendre en-dessous par la suite. Actuellement notre taux d’emploi de travailleurs handicapés est plus de deux fois supérieur à la moyenne nationale (secteur privé).

Quel regard portez-vous sur l’emploi des personnes handicapées aujourd’hui ?

Les choses ont plutôt bien évolué, un peu partout. Il y a des réflexions négatives que l’on n’entend plus au sujet des salariés handicapés, et ceux-ci sont beaucoup plus représentés au sein des entreprises. Leurs compétences sont mieux reconnues grâces à des recrutements qui s’avèrent exemplaires et réussis. De plus, les entreprises recrutent davantage pour des compétences que pour embaucher quelqu’un qui est en situation de handicap.

Par ailleurs, l’expérience me montre chaque jour qu’un salarié handicapé est une chance pour une équipe de travail. Il apporte de la diversité et rend le quotidien plus réel. C’est une bonne chose pour l’ambiance générale et les rapports humains. On constate également que le taux d’absentéisme est beaucoup plus faible pour les salariés handicapés que pour les autres. Voir des collègues handicapés venir tous les jours au travail permet à chacun de relativiser par rapport à ses propres soucis quotidiens.

Selon vous quels sont aujourd’hui les freins à l’insertion professionnelle des personnes handicapées ?

Les stéréotypes. Beaucoup de recruteurs pensent encore qu’une personne handicapée va moins bien travailler. D’autres pensent que le handicap se traduit forcément par un fauteuil roulant et considèrent des maladies invisibles comme peu contraignantes alors qu’elles peuvent également représenter un lourd handicap et générer de fortes douleurs.

Qu’est-ce qui pourrait faire avancer les choses ?

Il faudrait arriver à faire comprendre à tous les recruteurs que nous sommes tous des travailleurs handicapés potentiels.

