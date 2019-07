Le maintien à domicile des seniors

La CPM, caisse de retraite complémentaire des salariés des mutuelles et des associations, et la Croix-Rouge française ont signé un partenariat pour développer une meilleur maintien à domicile des retraités de la CPM.





Dans le contexte connu du vieillissement de la population et de la lutte contre la précarisation et l’isolement, le service Action sociale de la CPM s’est fixé pour objectif de structurer des dispositifs d’aide au maintien à domicile au bénéfice de ses ressortissants en concluant des partenariats avec des structures de l’économie sociale, prioritairement adhérentes, prestataires de services à la personne. Pour la CPM : « Ces structures sont ciblées et sélectionnées pour leur professionnalisme au travers de critères de qualité permettant ainsi à la CPM de s’assurer qu’elles répondent aux attentes et exigences de qualité pour le bénéfice de ses ressortissants ».

Le partenariat conclu avec la Croix-Rouge française concerne deux prestations liées à la dépendance : Evaluation-prévention-information (EPI) et Aide exceptionnelle au maintien à domicile. La prestation EPI a pour objectif d’informer la personne âgée sur ses droits en cas de perte d’autonomie, de la conseiller sur les aides techniques et sur les aménagements de logement répondant à ses besoins (préconisation, information sur la réalisation et les financements possibles). La prestation « Aide exceptionnelle au maintien à domicile » doit permettre à la personne âgée et à ses proches de faire face à une situation temporairement difficile, afin d’éviter, par exemple, une hospitalisation, d’apporter un soulagement ponctuel à la famille après l’hospitalisation ou encore d’offrir une aide à la personne âgée en fin de vie.