« Le look de l’emploi » est organisé dans le cadre de la deuxième édition de l’Alter fashion week.





Evènement autour de la mode pour tous qui se déroule du 13 au 15 juin, à l’abbaye du Valasse, l’Alter fashion week propose ateliers, conférences, tables rondes, défi– lés de mode… pour tous : jeunes, moins jeunes, valides et personnes en situation de handicap.

La mode et la beauté peuvent et doivent être accessibles à tous, elles sont une des clés d’une vie épanouie. C’est pourquoi l’association Cover, la Communauté de communes Caux vallée de Seine, l’abbaye du Valasse et de nombreux partenaires participants ont souhaité organiser cet événement.

Cette première journée de l’Alter fashion week est dédiée au « Look de l’emploi ».

L’entretien d’embauche est la première épreuve du par- cours du chercheur d’emploi, une épreuve qui nécessite préparation. Celle-ci passe par un travail sur la maitrise de son image, sur l’estime de soi, par une prise de conscience des codes professionnels et sociaux que véhiculent le vêtement et l’apparence.

Nos ateliers, conférences, tables rondes… proposés tout au long de la journée veulent être une préparation des plus complètes à l’éventuel entretien d’embauche : apprentissages ludiques, exercices, mises en situation vous donneront les clés pour gagner en assurance et être plus convaincant face à un employeur potentiel.

Financeurs : Conseil général de Seine-Maritime, Communauté de communes Caux vallée de Seine, Abbaye du Valasse, Macif.

Mécènes : Art pub déco, agence du don en nature.

Partenaires-participants : Cap emploi, Pôle emploi, Synergie, Centre d’Enseignement Supérieur et de Formation professionnelle, UFCV, Handicap info, Handirect, PIDIEM, Talentéo, Mademoiselle OZ’, Savoir être soi, Carrefour, La cravate solidaire, Parenthèse, Re Look n’ Caux, Café couture, Féérie de Julie,

Sublime Idylle, Selfi ANPSE, Bateau de Brotonne, Dram Bakus, le Chat Pitre.

Lieu : Abbaye du Valasse

Route de l’Abbaye, 76210 Gruchet-le-Valasse

Tel . : 02 32 84 64 64

Le programme définitif (cliquer pour télécharger)