Le Loiret va aider les petites entreprises à recruter des travailleurs handicapés – AFP

ORLEANS, 22 avr 2010 (AFP) – Le département du Loiret va démarcher les entreprises de moins de vingt salariés pour les aider à embaucher des travailleurs handicapés, a-t-on appris jeudi auprès du conseil général.

Le conseil général a missionné un cabinet de conseil spécialisé pour contacter ces entreprises, souvent mal informées car non soumises à l’obligation légale d’emploi, et les accompagner dans leur démarche lorsqu’elles souhaitent embaucher un handicapé.

Environ 1.500 sociétés de moins de 20 salariés sur un total de 19.000 dans le département seront sollicitées, environ 150 d’entre elles devraient être aidées pour aboutir à une cinquantaine d’embauches.

Ce programme est prévu sur un an et pourra être reconduit en fonction des résultats. Le budget est de 220.000 euros, financé à part égale par le département et le Fonds social européen.

