Le Livre blanc de l’autisme

Quinze ans après un premier rapport, ce livre blanc a été construit à partir des témoignages des familles françaises au début du XXIe siècle. Il y a quinze ans, cet ouvrage a fait prendre conscience aux autorités publiques du retard de la France et a déclenché la première circulaire sur la prise en charge des personnes autistes. Ce deuxième rapport est d’abord et encore l’écho des difficultés dramatiques rencontrées pour faire diagnostiquer et accompagner les personnes autistes à tout âge de manière conforme à leurs besoins, aux textes en vigueur en France et dans le monde. C’est aussi un outil pour les familles et les professionnels. On y trouve répertoriés les textes règlementaires et les documents qui permettent de comprendre la situation française et des propositions pour la faire changer.

C’est enfin un message d’espoir : la situation commence à s’améliorer mais trop lentement. Si de bonnes pratiques existent ici ou là, il convient de les diffuser et de se mobiliser pour les faire appliquer.

Le DVD « expression d’espoir »

Expression d’espoir présente ce qu’un centre peut faire de mieux avec « ceux qu’on dit trop difficiles » à prendre en charge. Il nous donne également un aperçu de la situation dramatique que vivent encore beaucoup trop de personnes autistes en France.

Un film conçu, réalisé et produit par Romain Carciofo, en partenariat avec Autisme Farnce, présenté en introduction du Congrès 2008 d’Autisme France.

Commander : Autisme France lot 110/111 voie K160 avenue de la Quiera 06370 Mouans-Sartoux Tél : 04 93 46 01 77 E-mail : autisme.France@wanadoo.fr Le livre blanc :10 euros Le livre blanc + le DVD : 18 euros + faris de port 3,80 euros.