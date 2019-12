Le Kit plio de handicap International protège bien plus que des cahiers

Du nouveau dans le Kit Plio ! Cette année les étiquettes scolaires ont été illustrées par les étudiants de la prestigieuse école Emile Cohl ! 2010 a marqué un record : les 520 000 Kit Plio vendus ont permis de couvrir 5 200 000 livres et cahiers, et surtout de collecter 520 000 euros pour financer les actions de Handicap International dans soixante pays.

Le Kit Plio de Handicap International bénéficie cette année du soutien de la célèbre école d’arts graphiques Emile Cohl (www.cohl.fr). Un concours créatif, parrainé par le célèbre illustrateur jeunesse Jean Claverie, a mobilisé les étudiants de l’école sur le thème de la sensibilisation au handicap. Délicates, sensibles ou teintées d’humour, les dix créations retenues illustrent les étiquettes scolaires du kit et accompagneront le quotidien des élèves tout au long de leur année scolaire.

Commercialisé depuis 1999, le Kit Plio comporte dix feuilles transparentes prédécoupées et préencollées, accompagnées d’étiquettes adhésives. Sans scotch, ni ciseaux, il permet aux parents comme aux enfants de recouvrir livres et cahiers en un temps record.

Avec le Kit Plio, couvrir ses livres, ici, c’est aussi aider concrètement des personnes vulnérables, là-bas. Pour chaque Kit Plio vendu, un euro est reversé pour financer les actions de Handicap International dans soixante pays.

Le Kit Plio est doublement solidaire. Il répond aussi aux valeurs de l’association en participant à l’insertion économique et sociale de personnes handicapées en France. En effet, ce kit est conditionné en ESAT (Etablissement et service d’aide par le travail) et procure un emploi à une vingtaine de personnes handicapées chaque année.

Autant de bonnes raisons qui poussent à faire un achat astucieux et généreux lors de la rentrée des classes. Alors, à vos livres et cahiers !

Où ? Dans les grandes surfaces alimentaires, les librairies et les papeteries, et sur le site de l’association : www.handicap-international.fr/boutique

Quand ? En vente dès le 15 juillet 2011

Combien ? 5€, dont 1€ reversé à Handicap International pour financer ses programmes