Le journal parlé pour les déficients visuels

Quand les aveugles et mal voyants ont eux aussi accès quotidiennement à la presse écrite de manière autonome… Vocale Presse parle. Le principe est simple : un ordinateur et une connexion internet suffisent. Grâce à ce journal parlé, développé en 2002, des centaines de déficients visuels en France et dans le monde peuvent de manière indépendante avoir accès et écouter les principaux titres de la presse écrite dès le jour de leur parution. Le Monde, l’Équipe, Le Figaro, l’Express… ainsi que de nombreux autres quotidiens régionaux sans oublier des revues hebdomadaires ou mensuelles*.

L’utilisation de ce journal parlé ne nécessite aucune compétence informatique particulière. Une voix de synthèse assure la lecture des articles à la vitesse voulue pendant que défile à l’écran le contenu en gros caractères. Tout a été pensé pour rendre la navigation simple et intuitive aux déficients visuels. De plus Vocale Presse s’adapte aux nouvelles technologies et aux nouveaux besoins de ses abonnés en proposant différentes versions de son journal parlé :

– les versions Windows et bientôt MAC ;

– les versions mobiles : Iphone, Nokia et Java ;

– le format DAISY encrypté (utilisable sur Victor Reader, BookSense, …).

Il est possible d’essayer le journal parlé gratuitement pendant une semaine. Pour cela, contactez Vocale Presse au 04.91.65.51.19 ou rendez-vous sur le site http://fr.vocalepresse.com

Akompas Technologies : Une entreprise citoyenne.

Créée à Marseille en 2002, Akompas Technologies s’est imposée comme une entreprise citoyenne reconnue en matière d’accessibilité à la culture et à l’information des déficients visuels. Elle a déjà obtenu six récompenses dont le label d’acteur de l’Année européenne dans personnes handicapées en 2003.

Pour avoir une liste complète des journaux disponibles :

http://fr.vocalepresse.com/vocale_presse/journaux_tarifs.php

Contact:

Téléphone : 04 91 65 51 19

Site Internet : http://fr.vocalepresse.com

E-Mail : info@vocalepresse.com