Le Journal de l’Emploi Rhône-Alpes n°44 est en kiosque

Une solution pour sortir du chômage : créer son emploi ! Seulement, n’est pas entrepreneur qui veut… A l’occasion du Salon des entrepreneurs, qui aura lieu à Lyon les 23 et 24 juin, ce numéro Spécial « Création d’entreprise » répond à toutes les questions que tout entrepreneur se pose avant, pendant et après sa création : Est-ce le bon moment pour entreprendre ? Comment trouver LA bonne idée ? Comment choisir entre l’auto-entrepreneuriat, la franchise, le portage salarial, l’entreprise individuelle… ? Comment recruter ses premiers salariés ? Comment trouver un local à moindre coût ?… Dans ce numéro : tous les conseils d’experts de la création pour maîtriser et concrétiser son projet.

Numéro spécial : CREER SON EMPLOI EN RHÔNE-ALPES

– Les 5 clés de la CRCI pour créer

– Être créatif et garder les pieds sur terre : les conseils de 6 consultants d’OCBF

– Recrutement : l’Urssaf simplifie les formalités

– Immobilier : Les conseils de Baya Axess

– Développer les performances de son entreprise : les astuces de Platinium Formation

– Portage salarial : les conseils d’ADPARTNERS

– Coopérative : Système U recherche des chefs d’entreprise