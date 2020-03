Le Journal de l’Emploi Rhône-Alpes n°41 est en kiosque

Comment réussir en Rhône-Alpes ? Quel métier choisir pour réussir en Rhône-Alpes ? Quelles formations mènent à l’emploi ? Comment choisir entre alternance et parcours initial ponctué de stages ? Pour apporter des réponses aux jeunes, mais aussi aux personnes de tous âges qui cherchent à s’orienter ou à changer de voie, l’équipe du Journal de l’emploi est allée à la rencontre d’experts de l’orientation, pour analyser les filières de réussite en Rhône-Alpes.

Au sommaire de ce numéro :

– Focus sur les métiers qui recrutent et recruteront en Rhône-Alpes

– Enquête sur les formations qui mènent à l’emploi

– Quiz spécial : avez-vous besoin d’une formation en anglais ?

– Conseils d’experts pour organiser son orientation, sans stress

Et bien sûr : tous les événements emploi et formation de la région, et de nombreuses offres de recrutements pour des postes en Rhône-Alpes