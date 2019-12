Le Journal de l’Emploi est en kiosque !

Orientation, formation, recrutement : le combat pour l’emploi continue sur tous les fronts ! Le Pôle Emploi, mais aussi les entreprises, l’Etat, la Région, les branches professionnelles, les centres de formations… tous se mobilisent et le prouvent par des actions concrètes. Ce mois-ci, dans le Journal de l’Emploi, ils renforcent leur engagement, en particulier pour les jeunes, les seniors et les travailleurs handicapés.



Au sommaire de ce numéro :

ORIENTATION : C’est maintenant !

Dès aujourd’hui, futurs lycéens et étudiants vont devoir choisir une orientation, préparer des concours ou monter un dossier de candidature pour entrer en apprentissage… C’est donc maintenant que tout se joue. Le Journal de l’Emploi propose dans ce numéro toutes les clés d’une orientation réussie et un panorama des formations qui mènent vers l’emploi en Rhône-Alpes.

Ils mènent les jeunes vers l’emploi : Forma Sup, Sciences U, l’IMT, l’Istil, le CIEFA, l’Idrac, l’ICL, le Club Med, Interfora, l’IFRIA, le CFPN, la Marine…

SPECIAL SENIOR

Neuf acteurs de l’emploi et de la formation se mobilisentautour du Forum Emploi ACTIFS, le 29 janvier, à Villeurbanne

EMPLOI ET HANDICAP : quelles solutions ?

– PME : l’Agefiph vous accompagne !

– Tout savoir sur les Clubs Entreprises & Handicap

– Merck pour l’emploi des personnes handicapées

– Mieux comprendre le handicap avec Human 4 Up

– L’Entreprise du Dauphiné gagne sa bataille du handicap