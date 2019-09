Le jardin des sens à Villeurbanne: une balade pour les déficients visuels

Dès le mois de mai, un nouveau jardin éphémère, conçu avec et pour les personnes aveugles ou déficientes visuelles, verra le jour dans à Villeurbanne dans le Rhône.

Créés à partir de parcelles accessibles à tous, les jardins éphémères vont se transformer en espaces de détente, qui participeront au bien vivre en ville.

Réalisé avec des personnes aveugles ou malvoyantes, ce jardin pourra être contemplé par tous les piétons. Cannes, tuteurs, bâtons de bambous et autres installations colorés constitueront un univers sensoriel ludique et complètement sécurisé.

Ce jardin a été pensé et conçu par la direction des espaces verts de la ville avec les enseignants et les élèves de l’EREADV (École régionale d’enseignement adapté pour déficients visuels). Des graviers de différents calibres dessineront des formes au sol pour permettre à chacun de se situer dans le jardin, des parpaings délimiteront les espaces, des étendages de bambous créeront un effet à la fois sonore et visuel.

Lieu éphémère qui s’épanouira en été et se reposera en hiver, le jardin des sens offre une évasion bucolique à chacun, en plein coeur de la ville.