“Le jardin des différences” : avec ou sans handicap, nous sommes tous “extraordinaires”.

Le Jardin des Différences, manifestation ayant pour but de lutter contre les discriminations et de valoriser les différences, est proposé pour la 3e année par la MJC MPT Camille Claudel autour des différentes formes de handicap : handicaps moteurs et sensoriels, handicaps mentaux et psychiques. A travers cette démarche, la MJC souhaite créer des espaces de rencontres entre les publics valides et les personnes en situation de handicap, pour permettre aux uns et aux autres de mieux se connaître, de partager, d’échanger, et ainsi de faire tomber certains tabous et de favoriser une meilleure mixité.

Cette démarche de valorisation et de lutte contre les discriminations liées au handicap est organisée par la MJC MPT Camille Claudel de Lognes (77) samedi 11 décembre 2010 à partir de 17h à la Salle du Citoyen – rue du Suffrage universel à Lognes

Reportage, expositions, spectacles amateurs et professionnels mixtes avec la Compagnie TATOO et ‘Cap Danse, bal contemporain et apéritif dînatoire partagé. Informations auprès de la MJC MPT au 01 60 05 26 49 ou sur le www.mjcmpt-lognes.asso.fr

Réservation indispensable. Participation : apportez un plat ou une boisson pour l’apéritif !

Accès pour tous garanti.

MJC MPT Camille Claudel Village

21, rue de la Mairie – 77185 Lognes

Tél. 01 60 05 26 49 – Fax. 01 60 17 97 43

Site : www.mjcmpt-lognes.asso.fr