Le HANDITECH Trophy, une nouvelle édition 2019

Le 15 mai s’est ouvert l’appel à projet du Handitech Trophy.

Les Trophées seront remis le 18 novembre, en ouverture de la Semaine Européenne pour l’Emploi des Personnes Handicapées (SEEPH). La Handitech organise la rencontre entre le monde de l’innovation et la responsabilité sociale des entreprises (RSE) autour du Handitech Trophy. Cet évènement, organisé par JobinLive et Bpifrance, récompense les start-up, étudiants et entrepreneurs de la French Tech qui développent des technologies innovantes au profit des personnes en situation de handicap ou en perte d’autonomie.

Les Trophées de La Handitech et son écosystème se mobilisent, pour accompagner ceux qui tentent de bâtir une société plus inclusive pour tous. Nos objectifs : identifier et promouvoir les projets avec une forte capacité de développement, encourager les entrepreneurs engagés qui permettent de désenclaver le handicap et la perte d’autonomie.

Les catégories de Trophées AI / DIGITAL – HEALTH – STUDENT – PROJECT EMPLOYMENT – MOBILITY – ROBOTICS

Les récompenses

– Dotation de 5 000 € / lauréat Une interview dans le Figaro Adhésion à La Handitech

– Accompagnement RSE par Bpifrance et Aviséa

– Accompagnement au développement par Réseau Entreprendre

– Diagnostic juridique et réglementaire par le Cabinet Vigier Avocats

Qui est éligible :

– Les Start-up

– Les Associations

– Les Étudiants

– Les Laboratoires

MOBILISONS-NOUS POUR LES PROJETS QUI ONT DU SENS



Le Handitech Trophy #3 récompensera 6 nouveaux projets ambitieux ayant un apport social, un fort potentiel économique et apportant de réelles innovations technologiques. Rejoignez-nous et devenez un acteur engagé de la transformation de notre société et de nos entreprises.

Le calendrier

15 mai : Ouverture de l’appel à projets

1er septembre : Clôture de l’appel à projets

9 septembre : Jury de sélection des 12 finalistes

4 octobre : Rencontre entre les 12 finalistes et les entreprises jury

7 au 14 octobre : Vote des lauréats par le réseau des partenaires des HTT19

18 novembre : En ouverture de la SEEPH, cérémonie de remise des prix au Hub Bpifrance

Déposer un dossier de candidature : www.lahanditech.fr/deposer-mon-dossier

Découvrez les lauréats de la précédente édition Handitech Trophy 2018 : Sept projets novateurs récompensés