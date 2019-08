Le handisport au bord de l’autoroute

Trois sociétés d’autoroutes – ASF, Cofiroute et Escota – déploient cet été un large dispositif d’animations sur les nombreuses aires de repos qui jalonneront votre parcours. Sécurité, environnement, culture et sport sont des thèmes récurents mais cette année, sur l’une des douze aires dédiées, un nouveau programme sportif s’enrichit d’activités handisport. L’occasion de faire évoluer le regard sur le handicap. Tir à l’arc, escrime, gymnastique volontaire, judo, voile, tennis…, plus de 20 disciplines vous seront proposées, en partenariat avec le Centre national pour le développement du sport (CNDS). Et la participation de sportifs médaillés dont Cyril Moré, escrimeur et champion olympique handisport.