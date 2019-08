Le handifanclub de Marseille, le foot chevillé au cœur et aux roues

Le handifanclub de l’Olympique de Marseille est le plus gros club de supporters handicapés d’Europe. Le 15 mars, ils étaient 34 dans les tribunes d’Old Trafford pour assister aux 8e de finales de la Ligue des champions Manchester-Om. Nous les avons suivis dans ce déplacement en bleu et blanc.

Milan, Madrid, Saint-Pétersbourg. Et pour la première fois, Manchester. Depuis la création du handifanclub de l’Om en 2004, un noyau d’adhérents ne rate aucun déplacement de l’équipe de football phocéenne. Ils en profitent même parfois pour s’attarder un jour ou deux dans ces capitales du ballon rond pour quelques visites touristiques. Mais pas ce mardi 15 mars. Ce sera un aller-retour dans la journée pour Old Trafford. Dès 8 h, les 34 irréductibles patientent dans le hall 1 de l’aéroport Marseille-Marignane parmi plusieurs milliers de supporters en partance. Pour chaque supporter handicapé, un accompagnateur « marchand ». La logistique est bien rôdée, David et Hocine, les piliers du bénévolat au sein du club, pardessus jaunes fluo « Accueil handicapé » sur le dos, réceptionnent les billets d’avion au comptoir et en font la distribution en même temps qu’ils rendent leur carte d’identité à leur propriétaire. Dernière cigarette avant l’embarquement. Le passage aux douanes. Et l’entrée dans l’appareil. Le sol, en pente, un fauteuil roulant dérape. Plus de peur que de mal.

L’accent italien des hôtesses ne parvient pas à dissiper la grogne de David Moussy, responsable des déplacements au club. « Elles n’ont pas réservé de siège à l’avant de l’avion pour les personnes handicapées et leurs accompagnateurs comme c’était prévu. Les Amis de l’Om avec lesquels on voyage se sont installés où ils voulaient ! » Quelques minutes plus tard, les fauteuils sont dans la soute, Jonathan a attaché sa ceinture de sécurité. C’est pour ce jeune Aubagnais de 18 ans qui travaille en CAT le premier déplacement à l’étranger. Son baptême de l’air. Danièle, a une main dans celle de son fils, une autre dans celle de Jonathan. Comme des membres d’une même famille. La grande famille du handifanclub de l’OM, Gilles Canevas la tutoie depuis cinq ans. Mais il se tâte. Pas facile de quitter l’ambiance des virages nord, dire adieu aux Yankees. « J’ai plus de sécurité ici, c’est sûr. Mais je réfléchis ». Le jeune trentenaire, victime d’une Infirmité Motrice Cérébrale à la naissance taquine les pédales autant que les chants des supporters de l’OM : « Je prépare Aubagne-Sydney en vélo adapté, un handbike, pour 2013. En 2010, j’avais fait Aubagne-Athènes en 38 jours ».





À la descente de l’avion, deux heures plus tard, un bus anglais avec ascenseur à l’arrière pour faire monter les fauteuils roulants en toute simplicité conduit le groupe en plein cœur de Portland street. Celui de René Poutet, le président du Handifan club, s’arrête à Princess street. À la terrasse d’une Water house, c’est l’heure d’une guiness et d’une assiette de fish and chips pour quatre livres. Il reste deux heures avant le coup d’envoi de la rencontre. Yvette, fringante quinqua atteinte d’une poliomyélite enfant, attend avec excitation le moment de fouler les travées d’Old Trafford. Elle vibre pour son maillot bleu et blanc depuis qu’elle a l’âge d’aller seule à La Commanderie. « Les joueurs de l’OM, c’étaient mes voisins, j’habite à deux pas. J’ai pris plein de photos avec eux. Maintenant ce n’est plus pareil, se désole-t-elle. Ils n’ont aucune marque d’affection pour nous. Aucun regard, aucune attention. » Pourtant dans les rues de Manchester, Jonathan arbore fièrement son polo Handifanclub de l’Om, tout sourire pour les jolies Anglaises. Comme Stéphane d’ailleurs qui en ramènerait volontiers une à Dax(Landes), chez lui. « J’adore Manchester, elle est cosmopolite, personne ne m’a encore regardé bizarrement parce que je suis dans une chaise roulante ». Ce fan de pop anglaise qui a commencé par aller voir un match de Marseille juste pour contredire son père est devenu un inconditionnel. Si bien qu’il a pris une semaine de repos exprès pour cette rencontre. « Je songe à déménager prochainement, ce sera plus pratique ! »





Après quelques emplettes dans le magasin officiel des Reds Devils, les supporters du handifanclub sont dirigés par une entrée aménagée à l’intérieur du stade mythique mancunien. Ils sont placés à côté de leurs homologues anglais, sans qu’il y ait pour autant de contact. Au-dessus d’eux, les tribunes qui accueillent les supporters marseillais. Les yeux de Jonathan brillent, il fait tournoyer son écharpe : « On est comme dans un rêve. Malgré la défaite des Olympiens en ligue des Champions. »





Johanna Nezri

Pratique

Contact handifanclub de l’OM: www.handifanclubom.org ou 06 21 72 02 75

Si le handifanclub de l’OM m’était conté

Après des turbulences financières héritées de l’ancienne direction du club des supporters handicapés de l’Om, René Poutet, le nouveau président a, en 2004, ouvert une nouvelle mouture, l’handifanclub. Aujourd’hui, 511 membres sont inscrits provenant de Provence mais aussi de Strasbourg, de Grenoble ou de Dax. Ce qui en fait le plus important club de supporters handicapés d’Europe en terme d’effectifs. Parmi les adhérents, un accompagnateur pour une personne handicapée. Et une trentaine de bénévoles qui assure toute la logistique. Depuis l’arrivée au parking en passant par les tourniquets et la pause boisson. « Nous arrivons trois à quatre heures avant le début du match, précise David Moussy, le vice-président du club. Au stade, le club dispose de 563 sièges répartis entre Jean-Bouin nord, sud et Ganay. « L’une des particularités, c’est que nous avons l’un des plus bel emplacement pour les personnes handicapées d’Europe. Et nous recevons dans nos tribunes les supporters parisiens comme les lyonnais ou les stéphanois ».