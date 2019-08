Le handicap sous toutes ses formes et dans l’expression de ses plus beaux talents !

8e opus du Festival européen Théatre et handicap, du 5 au 15 octobre 2010 au Théâtre Montansier à Versailles. En 2003 : l’année européenne des personnes handicapées a créé une vague de mobilisation et de manifestations en Europe autour de la question du handicap. En 2010, du 5 au 15 octobre, l’association O.R.P.H.É.E organise pour la huitième année consécutive le Festival Européen Théâtre et Handicap au Théâtre Montansier à Versailles. Chaque année « le spectacle entier du monde » fait sa niche à Versailles, offrant une quinzaine fantastique de théâtre, de musique et de danse permettant à des compagnies mixtes ou composées uniquement d’artistes handicapés de montrer leurs oeuvres et de les faire connaître à un large public.

Le festival est un tremplin pour ces compagnies et artistes qui y sont supervisés par des producteurs ou d’autres organisateurs d’évènements. Outre l’aspect artistique, digne et

merveilleux, ce festival est aussi l’occasion de confronter les expériences, les traditions et les images véhiculées par rapport au handicap à travers le monde. L’association O.R.P.H.É.E oeuvre en ce sens et tente de « découvrir le point de croisement qui existe entre tout et tous ».

Ce festival est une merveilleuse occasion qui fait vivre une conscience européenne voire internationale autour du handicap dans l’expression de ses plus beaux talents. Depuis sa création, le Festival ORPHÉE a accueilli plus de 24 000 spectateurs qui ont plébiscité le talent et le professionnalisme de plus de 38 compagnies de théâtre, de musique, de danse, de mime venues d’Europe, d’Amérique latine et d’Afrique.

Ce festival est une des actions majeures de la Fondation Crédit Coopératif, un mécénat pérenne et original, nominé en tant que tel aux Phénix de l’Union Des Annonceurs (UDA), aux Trophées de l’APAJH et récompensé par le Prix Admical-Télérama en mars 2007 lors de la cérémonie des Oscars Admical de mécénat d’entreprise.

Infos pratiques : du 5 au 15 octobre au Théâtre Montansier 13, rue des Réservoirs à Versailles. Réservation à partir du 24 août 2010 au 01 39 20 16 16.

Prix des places : 8€, 12€ et 16€. Contact : Association O.R.P.H.É.E. 1, rue Madame – 78000 Versailles – Tél/fax : 01 39 51 19 27. Programme complet :

www.orpheefestival.com – e.mail : contact@orpheefestival.com :