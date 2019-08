Le Handicap sous toutes ses formes et dans l’expression de ses plus beaux talents !

7e édition du Festival européen « Théâtre et Handicap » au Théâtre Montansier, Versailles, du 1er au 10 octobre 2009. Un rendez-vous désormais international qui contribue à donner plus de visibilité à la création et à la production d’artistes handicapés.

Cela fait maintenant sept ans que le Festival européen Théâtre et handicap, ORPHÉE, démontre que le handicap n’en est pas un en matière de création artistique. Cette année encore, du 1er au 10 octobre, les planches du Théâtre Montansier vont chauffer et la salle aussi. Un rendez-vous désormais international qui contribue à donner plus de visibilité à la création et à la production d’artistes professionnels en situation de handicap. Un formidable coup de projecteur sur des artistes dont la différence génère une compensation artistique d’une grande force et originalité démontrant ainsi que le handicap n’en est pas un en matière de création artistique.

Une reconnaissance immédiate

ORPHÉE « Le festival européen théâtre et handicap » fut créé, au théâtre Montansier à Versailles en 2003 dans le cadre de l’année européenne du handicap. Son succès auprès du public et sa reconnaissance par la presse furent immédiat. Depuis sa création, le Festival ORPHÉE a accueilli plus de 14 000 spectateurs qui ont plébiscité le talent et le professionnalisme de 23 compagnies de théâtre, de musique, de danse, de mime venues des quatre coins du monde. Permettre un « Autre Regard », faire de ce festival une rencontre annuelle de qualité entre le public et des artistes qui subliment leur handicap, tels sont les objectifs d’ORPHÉE.

L’art dans tous ses états

Le Festival ORPHÉE est une invitation à ne plus demeurer observateurs en coulisses, mais à devenir acteurs d’un acte fondateur d’une société civile plus fraternelle. Pour ce 7e opus, des artistes venant de France, d’Espagne, du Danemark, et des Etats-Unis embarqueront les spectateuyrs dans l’univers du mime, du théâtre, de la danse…un voyage onirique au pays de l’art dans tous ses états.