Le handicap s’invite aux élections régionales

Le Collectif des démocrates handicapés (CDH) présentera des listes autonomes lors des prochaines élections régionales en IDF, en PACA et s’y prépare dans d’autres régions.

Forts des résultats obtenus aux derniers scrutins nationaux et locaux les militants du CDH, mouvement politique autonome, revendique une nouvelle fois une vraie place dans la vie de la cité pour les personnes handicapées. Le président du CDH Jean-Louis Fontaine s’inquiète de voir “qu’aucune formation politique traditionnelle ne semble vouloir accorder aux citoyens handicapés de véritable représentation dans les exécutifs régionaux”.

Le CDH entend remédier à cette situation, et prouver que le handicap peut être une chance pour la République, riche de TOUTES ses diversités”. Des groupes de travail nommés “Handicap et Citoyenneté” seront mis en place dans les deux régions où le CDH a obtenu de réelles avancées et dans celles où les militants le demanderont. Pour mémoire, en 2004, J-P. Huchon avait négocié le soutien du CDH en créant le premier conseil régional consultatif des citoyens handicapés.

Les citoyens handicapés demandent à pouvoir bénéficier d’une représentation équitable dans les instances exécutives des régions : le CDH s’y emploiera »

Collectif des Démocrates Handicapés (CDH): www.cdh-politique.org