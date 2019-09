Le handicap s’invite à la table du groupe Flo

Le jeudi 20 octobre, les restaurants du Groupe Flo ouvrent leurs portes à plus de 300 travailleurs handicapés pour leur faire découvrir les métiers de la restauration.

Le Groupe Flo, organise la première journée nationale de sensibilisation au Handicap le jeudi 20 octobre 2011 dans les restaurants du Groupe. L’opportunité pour plus de 300 travailleurs handicapés de découvrir les métiers de la restauration, de susciter des vocations et de créer des envies dans plus de 170 restaurants sélectionnés à cet effet sur toute la France.

Une initiative unique dans le secteur de la restauration. Un à deux travailleurs handicapés par restaurant partageront le quotidien de professionnels le temps d’un service. En cuisine et en salle, ils auront une journée entière pour s’immerger dans les métiers de la restauration et vivre une expérience inoubliable qui peut-être fera naître de vraie vocation.

L’objectif de cette journée est de favoriser l’échange entre travailleurs handicapés et les équipes internes ; de bousculer les idées reçues, les préjugés et les tabous, et pousser les limites de l’intégration des travailleurs handicapés dans nos métiers réputés non accessibles.

A l’occasion de cette journée, Dominique Giraudier, Directeur général de Groupe Flo, entouré de tuteurs et de travailleurs handicapés, animera un tchat vidéo à 15h en direct du restaurant La Coupole.

Pour échanger et poser des questions, il suffira de se connecter sur www.faimdeconversation.fr

L’ambition du Groupe Flo est de montrer que tous ces métiers sont accessibles et que le handicap ne doit pas être un frein à leur carrière.