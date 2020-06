Le handicap s’expose à Cherbourg

Depuis trois ans, l’exposition « Handicap & Dépendance » sillonne la France. Après Paris et Lyon, elle s’installe les 5 et 6 novembre à la salle des fêtes de Cherbourg, en Normandie. Parce que le « handicap et la dépendance nous concernent tous », le groupe de protection sociale D & O a conçu cette exposition itinérante d’information et de sensibilisation, ouverte à tout public. Dans un “village” de 250 m2, elle aborde le handicap sous divers angles : l’emploi, l’accessibilité, la dépendance, les aidants familiaux…

Au programme : des mises en situation et des jeux de rôle (“Comme dans un fauteuil”, “Regarde avec mes yeux”), des caméras cachées diffusant les mésaventures de personnes handicapées dans leur vie quotidienne, des panneaux pédagogiques, des jeux, des bornes multimédia sur l’aménagement du domicile, des clips de sensibilisation, des conférences… L’ambition de l’expo : faire changer le regard sur le handicap et la dépendance et informer les personnes concernées sur les dispositifs d’accompagnement existants. (source APF)