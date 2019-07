Le handicap perçu par les salariés, un sondage IFOP pour ADIA

Selon ce sondage réalisé par lIFOP pour ADIA, 88% des salariés travaillant avec une personne en situation de handicap dans leur entreprise déclarent qu’ils trouvent cela facile. De ce point de vue, l’étude laisse apparaître des écarts importants de perception entre les salariés ayant des collègues handicapés et ceux qui n’en n’ont pas.

Les handicaps considérés comme les plus lourds dans l’emploi : la cécité (pour 85% des répondants), les maladies mentales (84%) et les troubles mentaux (82%). Fait notable : le handicap physique représenté par la personne en fauteuil roulant n’arrive qu’en quatrième position à 67%. Les pathologies lourdes comme le sida ou le cancer sont peu considérées comme des handicaps au travail (28%). Par ailleurs, Un salarié sur deux déclare qu’une personne handicapée souffrant d’un handicap moteur ou physique ou d’une maladie chronique invalidante pourrait tenir son propre poste.

Travailler avec une personne présentant un handicap

Au global, 53% des répondants disent avoir au moins une personne handicapée dans leur entreprise. Sans surprise, cette proportion varie de façon forte en fonction de la taille de l’entreprise. 88% des salariés côtoyant des personnes en situation de handicap jugent facile de travailler avec elles (et 53% très facile), en particulier car ils considèrent qu’elles effectuent leur travail aussi bien que les autres (62% des répondants). Parmi ceux qui n’ont pas de collègues handicapés, la perception est beaucoup plus négative : 55% pensent qu’ils ont du mal à accomplir leur travail … et même 19% qu’elles compliquent le travail.

Encore des efforts à faire du côté des entreprises

Les salariés interrogés expriment certaines réserves sur la politique de leur entreprise en faveur des salariés handicapés, et considèrent que leur entreprise devrait être plus volontariste, y compris dans les entreprises embauchant déjà des personnes handicapées. Ces actions doivent porter principalement sur :

– l’adaptation des postes de travail et des locaux (67%)

– les mesures fiscales (22%)

– l’accueil de stagiaires handicapés (10%) ou la mise en place de tutorats.