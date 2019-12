La parole est ici exclusivement donnée à des femmes et des hommes en situation de handicap. Experts, au sens premier du terme, ils « éprouvent », ils savent par expérience les résonances d’une déficience motrice, physique, auditive, visuelle, intellectuelle ou psychique. Quelle est leur réalité existentielle ? En quoi leur condition spécifique influe t’elle sur leur place, leur statut et leurs rôles ?

Quelles stratégies adaptatives mettent-ils en œuvre ? Comment conçoivent-ils les normes et les valeurs, l’égalité, la liberté ? C’est autour de ces questions et de bien d’autres que Charles Gardou a conçu et réalisé cet ouvrage. Leurs propos préviennent contre la pensée toute faite et rappellent une évidence qui fait nécessité : une part essentielle du savoir se trouve auprès de ceux qui vivent cette réalité humaine. Ces pages, qui procèdent d’une anthropologie du très proche, nous conduisent des nuances de la singularité aux couleurs de l’universel : l’Homme est né pour la liberté ! C’est vrai pour tous les êtres humains et ceux qui vivent le handicap au quotidien n’y font pas exception.

« Le handicap par ceux qui le vivent » de Charles Gardou, Ed. Eres, 23 euros