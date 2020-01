Le handicap, moteur de la société

L’association MKC, créée en 2001, travaille à faire évoluer le regard des valides sur le monde des personnes handicapées en intégrant des sportifs handicapés dans le cadre de compétitions mécaniques habituellement « réservés » aux valides.

Selon ses responsables, « cette démarche répond à un besoin d’équité sportive et de respect de l’autre, autant de valeurs qui [nous] rassemblent et placent le handicap au second plan. » Car, même si ce challenge est difficile, la véritable intégration pour les sportifs, c’est de participer au même championnat que les autres devant le même public et d’obtenir les mêmes récompenses que les valides. « De manière plus général, poursuivent-ils, notre objectif est de démontrer qu’une personne handicapée peut être un élément moteur de notre société et qu’elle doit y trouver sa place au même titre que n’importe lequel d’entre nous.

Baptisé MKC-Compétition, un département a été créé, soutenu par David Halliday, Philippe Alliot et Cyril Després, vainqueur du Dakar 2005 et 2007; ce pôle de compétition, véritable vitrine médiatique de l’association, est présent sur des épreuves sportives « valides » de niveau national ou international, en y engageant ses athlètes handicapés.

Au travers de projets sportifs de haut niveau il s’agit de valoriser les personnes en situation de handicap en prouvant que la réussite dépend avant tout d’une volonté commune.

MKC Association 3 rue du Puits Saint- Hillier 77176 Savigny-le-Temple. Tél : 01 64 10 99 08 Site internet : www.mkc-asso.com