Le handicap mental réintégré aux Jeux Paralympiques de Londres en 2012

PARIS, (AFP) – Les handicapés mentaux participeront à nouveau aux Jeux Paralympiques, à Londres en 2012, où la France aura au moins une représentante en tennis de table, a fait savoir la Fédération française du sport adapté (FFSA), à l’occasion de la journée internationale des handicapés. Le handicap mental, qui avait été intégré dans quelques disciplines aux Jeux Paralympiques d’Atlanta (1996) et de Sydney (2000), avait été exclu de ces Jeux à la suite d’une tricherie de l’équipe espagnole de basket-ball.

Finaliste à Sydney, elle avait intégré deux valides, dont un journaliste qui a dénoncé le scandale. Or, les règles internationales prévoient que pour concourir comme handicapé mental il faut avoir un quotient intellectuel (QI) inférieur ou égal à 75. A Londres, les handicapés mentaux seront présents dans trois disciplines, la natation, l’athlétisme et le tennis de table, sport dans lequel la France figure dans le top cinq mondial du sport adapté.

Après l’exclusion du handicap mental des Jeux Paralympiques, la Fédération internationale du sport pour déficients mentaux (INAS-FID) avait créé ses propres Jeux, les Global Games, qui se sont déroulés en 2004 à Bollnäs (Suède) et en 2009 à Liberec (République tchèque) où la France avait remporté huit médailles, dont six en tennis de table. En 2011, ils auront lieu, du 24 septembre au 4 octobre, à Loano (Italie) et seront qualificatifs pour les Paralympiques de Londres (29 août – 9 septembre 2012).

La FFSA compte 42.000 licenciés dans 50 disciplines, dont 115 sportifs de haut niveau regroupés dans cinq pôles à Paris (basket-ball), Reims (athlétisme), Poitiers (natation, tennis de table) et Wattignies (football).