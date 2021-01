Le handicap mental en institution : Un roman engagé basé sur la réalité

Ecouter article Ecouter article





“Si loin sur terre” : Un roman engagé qui raconte les conditions de vie et la gestion parfois critique du handicap mental en institution

Un ouvrage engagé qui évoque les conditions de vie parfois extrêmement difficiles des personnes en situation de handicap mental vivant en institution. Un récit dur mais basé sur la réalité et issu de l’expérience de Thierry Rey, ancien éducateur et aujourd’hui chef de service dans un centre de soins pour toxicomanes à Amiens.

« Cet ouvrage retrace les conditions de vie d’handicapés mentaux isolés à la campagne dans le département de la Somme. Dans ce lieu sordide, plus de cent hommes abandonnés sont reclus. En racontant leur vie quotidienne, l’auteur révèle des conditions inhumaines, mais bien réelles. Aussi, les dégâts de la chronicité institutionnelle et de l’aliénation sur la santé mentale des plus vulnérables. L’auteur évoquera les pensées obsédantes que provoquent de tels lieux sur un être normalement constitué. Sans concession, il livrera ce que vit un éducateur au plus profond de soi ».

« Si loin sur terre – Une institution asilaire pour handicapés mentaux », Thierry Rey, éditions L’Harmattan, 60 pages, 10 euros.

Pour en savoir plus ou pour vous procurer cet ouvrage, vous pouvez vous rendre sur le site : https://www.editions-harmattan.fr/index.asp?navig=catalogue&obj=livre&no=67594