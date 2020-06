Le handicap mental a sa place au cinéma à Orléans

À partir du mois d’avril, le cinéma des Carmes d’Orléans propose des séances accessibles aux personnes atteintes de troubles mentaux et aux spectateurs valides. Plusieurs adaptations ont été mises en place : lumières d’avant projection lentement tamisées, son un peu moins fort et des bénévoles, facilement repérables dans l’obscurité, prêts à épauler les personnes en situation de handicap en cas de crise d’angoisse. À noter que les films proposés seront accessibles au grand public (comédies, dessins animés…). Plus d’informations sur : www.cinemadifference.com.