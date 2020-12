« Le handicap est une force »

Listen to this article Listen to this article





Jeune chef d’entreprise spécialiste du recrutement, Leïla Ngouoto vient de créer Only You, société de conseil en image. Son objectif ? Accompagner les demandeurs d’emploi et les aider à préparer leur entretien d’embauche. Altruiste, Leïla aide tout particulièrement les personnes handicapées.

Pouvez-vous nous résumer votre parcours professionnel ?

Après une licence en information et communication, j’ai effectué une formation professionnelle en tant que com-merciale du travail temporaire. J’ai fait mes premières armes chez Adecco où j’ai appris le métier de chargée de clientèle. Le contact avec les gens m’a toujours passionné et j’ai besoin de me sentir utile. Par la suite, j’ai intégré une entreprise gérante de crèches privées, d’abord comme assistante, puis comme chargée de recru-tement. Après trois années passées au sein de cette structure, j’ai décidé de reprendre une formation pour obtenir un Certificat de Conseillère en Image et de lancer mon en-treprise ONLY YOU – Conseil en Image, « votre atout c’est vous ».

Qu’est-ce qui vous a poussé à créer votre entreprise ?

J’ai réalisé que plusieurs candidats rataient leur entretien d’embauche collectif à cause d’un manque de préparation, de confiance et d’une tenue vestimentaire inadaptée. Or, l’image que nous renvoyons est cruciale, c’est notre carte d’identité. Je me sentais frustrée en pensant que si ces personnes avaient été conseillées elles auraient pu réussir leur entretien. Je me suis alors lancée ! Quitter mon CDI en période de crise pour créer mon entreprise fut un grand challenge. Aujourd’hui je n’ai aucun regret !

Concrètement, quel type de prestations proposez-vous ?

Je mêle conseil en image et technique de recherche d’emploi sous forme d’atelier collectif ou de session individuelle. Nous travaillons sur la colorimétrie et le langage des couleurs, la morphologie du visage et du corps, l’étude du style et le dress code de l’entreprise en fonction du secteur d’activité. L’objectif est de repérer les atouts de la personne pour les mettre en avant. Le second volet de l’atelier est da-vantage axé sur la recherche d’emploi : règles essentielles du CV et de la lettre de motivation, gestuelle adaptée et bonnes postures. Des simulations d’entretien d’embauche ou d’entretien téléphonique amènent à mettre la théorie en pratique et à s’entraîner. J’interviens auprès des particuliers (hommes et femmes) et des profes-sionnels (centre de formations pour personnes handicapées, maison de l’emploi, centre de rééducation profes-sionnel, école, entreprise…). Bien que je sois basée en région parisienne, je me déplace avec plaisir dans tout l’Hexagone. La distance ne me fait pas peur.

Qu’est ce qui vous plait dans le travail avec les personnes handicapées ?

Pour moi, le handicap est une force. Dans ma vie personnelle, je côtoie moi-même des personnes en situation de handicap. Ces gens ont un courage et un mérite qui m’apportent énormé-ment. Dans mon travail en général, mais surtout lorsque j’interviens auprès de ce public, je reçois autant que je donne !

Des projets ?

Je tente actuellement de faire connaître mon entreprise au plus grand nombre, notamment en créant des partenariats. À bon entendeur !

www.only-you.fr