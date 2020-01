Le Handicap entre en piste avec Tremplin

Cet événement sportif incontournable, réunissant étudiants et recruteurs, mettra l’accent sur la sensibilisation au handicap et à la diversité. Tremplin se voudra alors plus ambitieuse que jamais : avec pour mot d’ordre l’INCLUSION, elle constituera une équipe entièrement composée d’étudiantes et d’étudiants handicapés pour participer aux épreuves sportives aux côtés des étudiants valides, organisera des entretiens entre recruteurs et jeunes handicapés, animera une table ronde présentant les progrès réalisés et ceux qui restent à faire en terme d’accès des jeunes en situation de handicap aux grandes écoles et universités.

Parce que « toute culture naît du mélange, de la rencontre, des chocs », c’est par l’inclusion, que Tremplin y contribue. L’inclusion nécessite que chacun aille vers l’autre, que les regards changent : que les étudiants s’intéressent et s’immergent dans le monde de l’entreprise; et que l’entreprise s’intéresse et ouvre ses portes aux jeunes handicapés sans attendre la fin de leurs études.

C’est donc en vue de faire changer les mentalités et de mettre fin aux idées reçues que Tremplin a souhaité faire participer les étudiants handicapés aux épreuves sportives en constituant une équipe exclusivement composée de jeunes handicapés et parrainée par un Athlète Handisport de haut niveau. L’objectif ? Prouver que le handicap n’empêche pas la motivation et le dépassement de soi. Des qualités essentielles à tout professionnel, valide ou non. Un message fort de la part de ces jeunes qui doivent très (trop) souvent redoubler d’effort pour démontrer leurs aptitudes à étudier ou à exercer un emploi qualifié.

A cette même occasion, au-delà des rencontres provoquées grâce à des entretiens préparés et planifiés entre jeunes étudiants handicapés de niveau Bac+3 à Bac+5 et plus, et les entreprises présentes, Christian Grapin, Directeur de l’association Tremplin animera à 15h une table ronde sur le thème de l’accès des jeunes en situation de handicap à l’enseignement supérieur et plus particulièrement dans les grandes écoles. Facile ou non ? Etat des lieux en 2012. Progrès restant à faire.

Sa participation, pour la 2ème année consécutive, au Challenge du Monde des Grandes Ecoles et des Universités est l’illustration concrète de l’engagement de Tremplin à tisser des liens entre le monde du handicap et le monde des entreprises ; ce grand rassemblement étant l’occasion parfaite de rapprocher des étudiants handicapés, des grandes écoles et universités et des entreprises en recherche de nouveaux talents…

