Le handicap entre dans la campagne ! (Unapei)

Une grande cause, une proposition de loi, un grenelle, une visite, un discours, un film… L’Unapei (Union nationale des associations de parents, de personnes handicapées mentales et de leurs amis) veut faire entendre la voix des personnes handicapées mentales et leurs familles.

Lors de l’élection présidentielle précédente, la politique du handicap était l’un des sujets centraux de la campagne, notamment abordé lors du débat d’entre deux tours.

Au regard de l’actualité chargée, le handicap est d’ores et déjà un thème central de la campagne à l’élection présidentielle 2012 :

– L’autisme déclaré grande cause nationale 2012,

– La proposition de loi du député Daniel Fasquelle sur l’interdiction de la psychanalyse pour les personnes autistes

– Le Grenelle de la scolarisation des enfants handicapés qui se tient le mercredi 25 janvier

– La visite d’un établissement accueillant des enfants autistes en Isère de Mme Roselyne Bachelot

– Le discours de François Hollande au Bourget mentionnant le handicap

– La sortie demain du film « Le Café de Flore » mettant en scène un enfant trisomique 21.

L’Unapei s’en réjouit mais reste attentive pour que la parole des personnes handicapées mentales et de leurs familles soit entendue. L’Union revendique huit mesures prioritaires pour permettre aux personnes handicapées mentales d’accéder à une réelle citoyenneté. Elle interpelle l’ensemble des candidats pour qu’une information « facile à comprendre » soit diffusée. C’est, pour elle, la première action à engager pour que la majorité des votants handicapés mentaux puissent s’informer et se forger une opinion. L’Unapei propose d’ailleurs aux candidats de réaliser une vidéo pour présenter leurs engagements à destination des personnes handicapées mentales et leurs familles.

Le programme de l’Unapei est disponible sur :

http://2012.unapei.org