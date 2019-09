« Le handicap doit devenir un sujet banal »

Marie-Hélène Chavigny est directrice des ressources humaines de Carrefour Market France.

Pouvez-vous nous présenter la mission handicap de Carrefour Market ?

Depuis la signature de notre premier accord en 2005, notre mission handicap s’inscrit dans une démarche globale de diversité et d’égalité des chances. Le 10 décembre dernier, nous avons signé notre 4e accord.

Concrètement, nous avons une personne chargée de la mission handicap au niveau national, huit chargés de mission en régions, et des référents dans chaque magasin. L’ensemble de notre politique de ressources humaines est élaborée en parité avec nos organisations syndicales de manière à faire évoluer les choses au fur et à mesure et au plus près des besoins perçus. A partir de là, la mission handicap de Carrefour Market repose sur trois grands axes : le recrutement et la garantie de l’égalité des chances, l’insertion, et le maintien dans l’emploi.

Comment s’articulent ces différents axes?

– Concernant le recrutement, nos offres d’emploi sont ouvertes à tous et consultables sur le site : www.recrute.carrefour.fr. Nous participons aux actions de recrutement dédiées aux travailleurs handicapés dans toute la France, notamment lors de la Semaine pour l’Emploi des Personnes Handicapées. En 2013, nous avons ainsi pris part à quinze forums.

Pour faciliter l’insertion professionnelle, nous misons sur les stages et l’alternance. Les stagiaires peuvent ainsi prendre des repères, évaluer les conditions de travail du poste qu’ils visent et voir qu’ils sont capables de remplir toutes les missions confiées. L’alternance, que nous privilégions depuis maintenant douze ans, présente aussi de nombreux avantages. Elle offre aux apprentis la possibilité de se former tout en travaillant, avec de fortes chances d’embauche à la clef. Nous prévoyons d’accueillir sur 2014 une cinquantaine d’alternants en situation de handicap.

– Le maintien dans l’emploi fait également partie de nos priorités, tout comme le bien-être de nos collaborateurs, handicapés ou non. Nous avons conclu en ce sens un accord santé destiné à optimiser les conditions de travail des salariés, et plus spécifiquement nous étudions chaque aménagement de poste avec des ergonomes. Chaque année, plus de 200 de nos salariés bénéficient de mesures de maintien dans l’emploi.

Parlez-nous de vos actions de sensibilisation.

Nos actions de sensibilisation touchent tous les niveaux de l’entreprise.

– Une formation présentielle d’une journée est dispensée à tous nos directeurs de magasins, pour les aider à mieux comprendre la notion de handicap, retirer toute forme d’appréhension et leur donner des informations utiles concernant : le rôle d’un référent handicap, les droits des travailleurs handicapés (visites médicales, aménagements…) et les dispositifs existant.

– Les managers et référents handicap suivent une formation en e-learning.

– Les autres collaborateurs reçoivent deux fois par an un bulletin d’information qui relate les actions menées et les expériences réussies dans l’entreprise, dans le but de les sensibiliser tout en banalisant le sujet. A cela s’ajoutent des « Handi’déj » régulièrement organisés dans nos magasins en présence d’un référent handicap pour encourager le partage d’expérience et la discussion entre salariés handicapés et valides. Une vidéo de sensibilisation est également en ligne sur la job tv du site www.recrute.carrefour.fr.

Quels sont vos projets pour les mois et années à venir ?

Nous souhaitons faire de 2014 une année riche en communication pour valoriser les actions mises en œuvre et produire un effet catalyseur. Beaucoup d’actions de terrain seront menées, notamment vers l’extérieur afin d’attirer des candidats aux profils variés qui n’auraient pas forcément pensé à nos métiers. En 2015, nous célèbrerons les dix ans de la mission handicap de Carrefour Market, l’occasion d’organiser de nouvelles actions en interne comme en externe.

Comment se situe Carrefour Market par rapport au taux légal d’emploi de travailleurs handicapés ?

Fin 2012, Carrefour Market enregistrait un taux d’emploi de travailleurs handicapés de 5,07%, soit 1510 salariés sur 30 000. Nous ne connaissons pas encore les chiffres définitifs pour l’année 2013 mais nous savons que l’évolution est positive.

Sur quels postes recrutez-vous actuellement ?

Nous recherchons plus particulièrement des employés commerciaux, en rayon ou en caisse. Mais nous recrutons également sur tous les postes, à tous niveaux et sur tous types de profils. 4000 à 5000 recrutements sont prévus cette année. Nous recherchons des personnes ayant le goût du contact client, la passion du commerce et l’envie de participer à une belle histoire. Chacun de nos postes ouvre une large évolution de carrière avec plus de 470 points de vente et des métiers touchant à toutes les autres composantes du groupement dont Carrefour Market fait partie.

Que pensez-vous de l’emploi des personnes handicapées aujourd’hui ?

Ce sont des collaborateurs comme les autres. Je souhaite vivement qu’ils soient réellement considérés comme tels, de sorte que les missions handicap n’aient plus d’autres fonctions que la mise en place d’aménagements et de formations. Ce sujet doit devenir banal, s’inscrire dans la diversité et dans les conversations. De plus, les personnes qui hésitent à postuler du fait d’un handicap doivent absolument se lancer et venir nous rencontrer, y compris lors des forums.

Photo : « Nos offres d’emploi sont ouvertes à tous et consultables sur le site www.recrute.carrefour.fr » © Philippe Bauduin