Le handicap dans la stratégie européenne pour l’emploi

Dans le cadre de la stratégie de Lisbonne, l’Union européenne s’est fixé pour tâche d’élever le taux d’emploi à 70% avant l’an 2010. Deux nouveaux objectifs ont été ajoutés en 2005 : pour encourager une plus forte et plus longue au niveau de la croissance durable et d’insister sur la création de nouveaux emplois de meilleure qualité.

Chaque printemps, les chefs d’État européens se réunissent pour examiner les progrès accomplis et de définir de nouvelles priorités pour atteindre les objectifs de Lisbonne.

La création de nouveaux emplois cependant et la baisse générale du chômage n’ont pas amélioré la situation des personnes handicapées dans le marché du travail. Annexe 1 à la communication de la Commission sur la «Situation des personnes handicapées dans l’Union européenne: le Plan d’action européen de 2008 à 2009″, conclut que les personnes handicapées sont encore plus susceptibles de décrocher du marché du travail tout à fait et précise que les personnes atteintes d’apprentissage ou une déficience intellectuelle sont beaucoup moins susceptibles de travailler que ceux avec un handicap physique.

Le Forum européen des Personnes Handicapées, qui travaille à la fois au niveau européen et national, à travers ses organisations membres, afin de s’assurer que la stratégie européenne pour l’emploi bénéficie également aux personnes handicapées.

L’EDF fait régulièrement appel sur la décision de l’Union européenne responsables de l’adoption d’une feuille de route avec des objectifs et des cibles concrètes pour les personnes handicapées dans le marché du travail, à la fois quantitatives et qualitatives.

EDF travaille également avec les organisations représentant les syndicats au niveau européen et national, afin de surveiller l’application de la Directive de l’emploi et encourager une coopération structurée entre les syndicats et les organisations de personnes handicapées.

Depuis 2003, EDF a également travaillé en étroite collaboration avec de grandes sociétés européennes dans le cadre du projet d’entreprise et des personnes handicapées: un réseau européen. Le projet se concentre sur l’intégration des personnes handicapées dans le secteur des entreprises, avec un centre d’intérêt bien précis sur l’accessibilité, l’e-accessibilité et l’emploi.

Source FEPH