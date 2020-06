Le handicap au travail selon Dr House en 7 points

Le tournage de la série « Dr House » vient d’être bouclé. Notre partenaire, Talentéo relève des points que vous n’aviez peut-être pas cernés en regardant la série : le handicap est-il vraiment compatible avec le métier de médecin? Réponse en 7 points !

1 : Dr House, un médecin en situation de handicap?

Allociné décrit le personnage de Gregory House comme « un médecin revêche qui ne fait confiance à personne, et encore moins à ses patients. Avec son équipe d’experts, il est prêt à tout pour résoudre les cas médicaux les plus mystérieux et sauver des vies. »

Cependant, on oublie souvent de mentionner que Dr House est un professionnel en situation de handicap. Pourtant, son problème de santé est loin d’être un handicap invisible, mais… Est-ce que les compétences et l’intelligence de ce diagnosticien hors du commun rendraient le handicap invisible, voire inconcevable pour Hollywood?

2 : Dr House, un médecin en situation de handicap relationnel

Dans la réalité, les médecins pourraient à leur tour diagnostiquer trois handicaps à Dr House : un handicap relationnel, un handicap moteur, et un trouble addictif. En effet, Gregory House est un médecin qui préfère se passer de visiter ses patients, voire même de se plier aux règles les plus basiques des relations entre adultes. Il se révèle d’ailleurs un excellent manipulateur, ce qui créé les situations acidulées que le public apprécie tout particulièrement!

3 : Dr House, un médecin en situation de handicap moteur

Dr House a aussi souffert d’un accident qui lui a fait perdre une partie de l’usage de sa cuisse. Son personnage souffre de douleurs chroniques, qui sont mises en scène de façon très crue dans quelques scènes, où il apparaît avec une jambe mutilée, très bien réalisée au point de vue du maquillage.

4 : Dr House, un médecin avec des troubles addictifs

Dernier handicap, lié aux douleurs chroniques de sa jambe : le comportement addictif. Le personnage évoque à plusieurs reprises son refus d’amputation, et préfère gérer la douleur. Ou plutôt… subir la douleur, et la masquer à coup de cachets de Vicodin, cet analgésique qui soulage de moins en moins bien ses crises. Et donc, qu’il augmente.

Les épisodes abordent aussi très fréquemment son addiction au travail, ou plutôt à une partie de son travail : la résolution de cas médicaux très complexes. Mais aussi l’incapacité de se plier à des procédures, et la tendance à enfreindre les règles et les lois sans remords.

5 : Dr House, un médecin incapable de faire le deuil

Et c’est pour ça qu’il nous est attachant. Dr House représente la partie enfantine de nous qui refuse de se plier à la réalité, et qui se conforte dans l’image idéale qui a gardé de lui. Ce qui lui empêche tout contact intime avec des personnes responsables, et ce qui le mène à l’échec dans ses relations sentimentales.

6 : Dr House, un médecin difficile à manager

La série, très bien réalisée, nous offre pourtant de belles leçons de management : que les difficultés soient liées au handicap ou non, un bon manager est un manager qui s’adapte à chacun de ses collaborateurs.

Certainement, Lisa Cuddy, la directrice de l’hôpital où travaille Dr House, n’a pas reçu de formation spécifique au handicap. Pourtant, elle s’en sort très bien pour gérer le talent de ce médecin hors pair et éviter les débordements. La stratégie qui fonctionne : canaliser ses particularités pour qu’il donne le meilleur de lui-même, lui faire croire qu’il a le pouvoir pour mieux s’en servir dans l’équipe. Belle leçon.

7 : Et dans la réalité, le handicap au travail, c’est si difficile que ça?

C’est bien toute la question posée par cette série! Des médecins en situation de handicap, cela existe, et même des athlètes handisport se préparant à cette profession. Comme pour toutes les séries hollywoodiennes, il en va différemment dans la réalité. Vous pouvez tout à fait travailler avec un collègue déficient visuel ou en dépression sans accrocs.

Apprenez ce que signifie « en situation de handicap » et laissez-vous surprendre par lenombre de personnes touchées par le handicap dans votre entourage! D’ailleurs, les principaux stéréotypes sur les personnes en situation de handicap sont en général faux, la preuve en image !

Aimez-vous cette série ? Connaissez-vous d’autres séries qui parlent du handicap au travail ?





Contribution talenteo.fr. Talentéo est un acteur actif et différent du recrutement innovant. Sa vocation : faciliter la rencontre entre entreprises et professionnels en situation de handicap. Un seul leitmotiv : « Tous les talents accessibles ». Premier blog emploi et handicap en France, Talenteo.fr deviendra le premier RS pro du handicap et de l emploi en juin