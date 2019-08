Le handicap au coeur des enjeux des élections européennes

En juin 2009, les élections du Parlement européen auront lieu simultanément dans les 27 Etats membres de l’Union européenne. Le Forum européen des personnes handicapées (FEPH) qui représente les plus de 65 millions de citoyens handicapés dans l’Union européenne, soit 1 famille sur 4 avec une personne handicapée et 15 % de l’électorat, souhaite sensibiliser les candidats aux élections parlementaires européennes puis les politiques de l’Union Européenne aux revendications on ne peut plus légitimes des handicapés.

Tous les citoyens européens seront invités à prendre part aux élections parlementaires européennes, le processus de démocratie directe le plus important dans l’Union européenne, qui se dérouleront au mois de juin 2009.

Le FEPH est la plateforme européenne qui représente les intérêts de 65 millions de citoyens handicapés au sein de l’Union européenne. Les organisations membres du FEPH incluent les plateformes nationales des personnes handicapées de tous les Etats membres de l’UE et de l’Espace économique européen, ainsi que les ONG européennes représentant les différents types de handicap. La mission du FEPH est de garantir le respect total des droits fondamentaux et humains des personnes handicapées par le biais d’une implication active dans le développement et application des politiques européennes. En amont des élections européennes, le FEPH a traduit en français son nouveau site Internet visant à garantir à tous les citoyens en situation de handicap, l’opportunité de participer aux élections européennes 2009.

L’objectif du FEPH est de pouvoir:

– inciter les handicapés à exercer leur droit de vote

– promouvoir un accès libre et égal aux débats électoraux

– inciter les candidats à s’engager vis-à-vis des demandes des handicapés

– avoir accès à des sections spéciales concernant l’impact de l’UE sur la vie quotidienne des personnes handicapées

– avoir accès au Manifeste du FEPH: «rien sur nous, sans nous»

Le manifeste du FEPH revendique, au nom des personnes handicapées que les droits et besoins suivants soient pris en considération :

Le droit de jouir de l’égalité d’accès pour voter, un Parlement européen pour tous, une ratification rapide et la mise en œuvre de la Convention de l’ONU relative aux droits des handicapés, un Pacte général du handicap à l’échelon de l’UE, le droit de participer au processus décisionnel de l’UE, une intégration globale du handicap dans l’ensemble des politiques nationales mais aussi le droit à l’égalité d’accès et l’égalité des chances en matière d’éducation, d’emploi, de protection sociale, de sécurité sociale et de revenu, d’accès aux biens, aux services, aux transports publics, aux infrastructures publiques, aux outils de communication et d’information… Le FEPH demande donc aux dirigeants politiques d’approuver le Manifeste et d’en intégrer les principes dans les campagnes électorales de leur parti.

Au-delà du nombre de personnes handicapées ( 65 millions d’Européens), rappelons que deux fois moins de personnes handicapées sont susceptibles de fréquenter l’enseignement du troisième cycle en comparaison aux personnes non handicapées, que « l’égalité des chances » en matière d’éducation n’existe pas pour de nombreux enfants, que peu d’handicapés ont accès aux revenus du travail et sont réduits à la perception d’une allocation par manque d’accès à l’emploi, enfin que plus de 200.000 personnes handicapées sont contraintes de vivre dans des institutions fermées…

La communication du Forum européen des personnes handicapées souhaite inciter chacun de nous à garantir la pleine participation et consultation des personnes handicapées, des parents de personnes handicapées qui ne peuvent se représenter elles-mêmes et de leurs organisations représentatives sur toutes les questions les concernant en vertu du principe « Rien pour les personnes handicapées sans les personnes handicapées ».

Accéder au site http://www.edf-feph.org

Pour voter : www.disabilityvotescount.eu

Accéder au Manifeste (en français) du Forum Européen des Personnes handicapées : http://www.disabilityvotescount.eu/media/cms/FR_FEPH_Manifesto.doc