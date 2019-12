Le handicap : 3e cause de discrimination au travail

Le Défenseur des Droits et l’Organisation Internationale du Travail ont rendu public, le 3 février dernier, les résultats de leur 7e baromètre réalisé par l’IFOP et portant sur la perception des discriminations dans le travail. Celui-ci révèle que le handicap est aujourd’hui perçu par les salariés comme le 3e critère de discrimination au travail (62% des salariés public/privé), devant le fait d’avoir plus de 55 ans et celui d’être enceinte, qui arrivent tous deux en tête (plus de 80% des salariés public/privé). Le baromètre démontre également que :

les principaux critères de discriminations cités par les victimes renvoient avant tout au genre (29% dans le public, 31% dans le privé) et à la grossesse ou la maternité (19% et 20%) ;

le contexte de crise économique et de chômage est perçu massivement comme un facteur susceptible de favoriser les discriminations (78% dans le public, 82% dans le privé) ;

la majorité des actifs estime qu’ils sont concernés de la même manière par les discriminations, qu’ils soient agents de la fonction publique ou salariés du privé (57% dans le public, 53% dans le privé).

Un focus relatif aux discriminations à l’égard des jeunes (moins de 35 ans) a également été intégré :

les jeunes se révèlent un peu moins méfiants que leurs aînés sur certaines caractéristiques potentiellement discriminantes (être syndiqué, …) ;

si le fait d’être jeune n’est pas perçu comme un inconvénient en soi, une apparence physique non conventionnelle est considérée par les actifs comme le principal inconvénient pour l’embauche et l’évolution professionnelle d’un jeune (71% des agents de la fonction publique, 73% des salariés du privé).

Plus d’infos sur : www.defenseurdesdroits.fr