Le Groupe UMC organise son 6e Forum Social autour du thème « Personnes handicapées ou dépendantes : quels accompagnements ? »

Le Groupe UMC, qui rassemble les Mutuelles UMC et UMC Social, organise le 28 septembre prochain à Paris son 6e Forum Social. Celui-ci aura pour thème ’accompagnement des personnes handicapées ou dépendantes et les moyens mis à la disposition des personnes aidantes (famille, entourage, professionnels de l’aide).

L’action sociale au coeur de la réflexion

Depuis plusieurs années, le Groupe UMC organise des Forums Sociaux qui rassemblent, l’espace d’une journée, des adhérents, des administrateurs, des professionnels…, autour de problématiques propres au secteur social ou médicosocial. « Nous n’imaginons pas exercer l’activité de mutualiste sans solidarité, sans engagement citoyen, parce que l’action sociale doit toujours être au coeur de la réflexion », déclare Jean-Claude FREY, Président de l’UMC.

La thématique de ce nouveau Forum Social concerne une problématique importante aux yeux des Français : l’accompagnement des personnes handicapées ou dépendantes. En effet, aujourd’hui, en France, 3 millions de personnes sont en situation de handicap et près de 90 % de l’aide est assurée, de manière informelle par des proches non professionnels appartenant au cercle familial. De plus, 20,5 % des femmes et 13,2 % des hommes de plus de 75 ans sont atteints par la maladie d’Alzheimer.

Rester à son domicile quand la dépendance s’installe est le plus souvent rendu possible grâce à la présence de la famille ou du proche entourage. Aide aux gestes de la vie quotidienne, soutien affectif, surveillance… L’aidant familial est alors le pivot du maintien à domicile, mais son investissement peut l’amener à négliger sa propre vie et ses propres besoins : épuisement physique, fatigue morale, diminution des relations sociales… Les risques médicaux s’accroissent de jour en jour si l’aidant familial ne s’accorde pas des moments de répit et un dialogue avec les professionnels du monde sanitaire, social et médico-social.

Objectifs du prochain Forum Social

Les objectifs de ce Forum sont multiples :

– Définir le paysage global des relations d’aide et d’accompagnement des personnes dépendantes ou handicapées en France ;

– Réfléchir sur la position des professionnels de l’aide, des aidants familiaux et de la personne accompagnée ;

– Mieux appréhender ce qui se joue dans les relations d’aide ;

– Mobiliser les participants au Forum lors de tables rondes ou d’ateliers.

Informations pratiques et modalités d’inscription au Forum Social

Le Forum Social se tiendra le mardi 28 septembre 2010, de 9h00 à 18h00, à la Maison des Associations de Solidarité (18 rue des Terres au Curé – 75013 Paris).

Toute personne peut y participer à condition de s’être inscrite avant le 1er septembre en renvoyant un coupon-réponse :

– par email à forumsocial2010@mutuelles-umc.fr

– par fax au 01 49 23 49 00

– par courrier à UMC – Forum Social 2010 – 35 rue Saint Sabin – 75534 Paris Cedex 11