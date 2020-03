Le Groupe Sup de Co Amiens Picardie organise une action de sensibilisation au Handicap

A cette occasion le Groupe Sup de Co Amiens Picardie proposera à ses étudiants, professeurs, personnel permanent différentes activités de sensibilisation : parcours « déficience visuelle », parcours motricité en fauteuil roulant, javelot tir sur cible en fauteuil, démonstration de handi-bike, atelier Langues des Signes avec l’URAPEDA et atelier Déficience visuelle avec l’association Valentin Haüy. Lors de cette journée, qui se déroulera durant la Semaine pour l’Emploi des Personnes Handicapées, le groupe Sup de Co Amiens Picardie signera, à 12h30, une convention de partenariat avec Handisport Picardie.

Inscriptions avant le 10 novembre 2010 auprès de Nathalie Bertin Boussu, par téléphone : 03 22 82 23 04, fax : 03 22 82 24 20 ou par e-mail : nbb@supco-amiens.fr

Ou chez MBU Conseil : michelebenamou@mbu-conseil.com

Groupe Sup de Co Amiens Picardie :

Espace Somme – 93 rue du Hocquet à Amiens